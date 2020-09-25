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25.09.2020 00:15
Рубрика: Спорт

Правило пяти

УЕФА одобрил использование больше трех замен до конца сезона
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 216(8270)
Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил правило пяти замен в одной игре до конца нынешнего сезона. Об этом информирует официальный сайт организации.
Использование пяти замен призвано помочь футболистам избежать травм. Фото: Михаил Синицын Использование пяти замен призвано помочь футболистам избежать травм. Фото: Михаил Синицын
Использование пяти замен призвано помочь футболистам избежать травм. Фото: Михаил Синицын

Главной задачей подобного решения стало снижение травматичности футболистов, вынужденно пропустивших внушительный отрезок времени. Клубам позволено совершать пять замен в матчах Лиги наций, Лиги чемпионов и Лиги Европы. Ранее Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) уже продлевал возможность действия больше трех замен до лета 2021 года. При этом правило о числе игроков в заявке на поединок не изменилось: в списке могут числиться не больше 23 спортсменов.

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
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Также УЕФА назвал условия, позволяющие командам со случаями заражения коронавирусом выступать в еврокубках.

- Если у одного или нескольких футболистов либо официальных лиц клуба тест на COVID-19 дал положительный результат, матч состоится в соответствии с расписанием, если местные власти не потребуют, чтобы большая группа игроков или вся команда отправились на карантин. Если не менее 13 спортсменов, зарегистрированных в списке А (включая хотя бы одного голкипера), могут выйти на поле, поединок должен пройти в назначенную дату. Если доступны менее 13 игроков, УЕФА оставляет за собой право перенести встречу, - сообщается в пресс-релизе организации.

В качестве альтернативы клуб может выставить на поле футболистов, которые не были зарегистрированы в УЕФА в сроки, указанные в правилах. Однако сделать это можно только при условии, что эти игроки должным образом зарегистрированы в своей национальной ассоциации. Если нет возможности перенести матч, ответственность за это несет клуб и ему будет засчитано техническое поражение со счетом 0:3.

Что касается еще одной насущной темы - возвращения зрителей на трибуны, то, по словам президента УЕФА Александера Чеферина, на данный момент никаких решений по допуску болельщиков нет. "Слишком разнится ситуация с ограничениями в странах", - поведал Чеферин.

Премьер-лига

На выходных состоятся матчи девятого по счету тура российской Премьер-лиги (РПЛ). Главный из них пройдет на Песчаной, где в столичном дерби ЦСКА встретится с "Локомотивом".

В последний раз эти команды играли между собой в середине июля. Одолев армейцев (2:1), "красно-зеленые" забронировали себе место в Лиге чемпионов и лишили ЦСКА всяческих шансов на попадание в тройку.

Если говорить о нынешней форме команд, то, безусловно, фаворитом стоит признать ЦСКА. Подопечные Виктора Гончаренко одержали три победы подряд и поднялись уже на третье место. Отличную форму набрал хорват Никола Влашич, надежен Игорь Акинфеев, да и новички клуба достаточно быстро адаптировались к новой обстановке.

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Ну а "Локомотив" пока нестабилен. Конечно, на команде сказался уход Миранчука. Плюс "красно-зеленым" не везет с травмами: на долгий срок выбыл Дмитрий Баринов, не сыграет с ЦСКА Гжегож Крыховяк. В общем, проблем у Марко Николича хватает. А тут еще и групповой этап Лиги чемпионов все ближе.

Напомним: в таблице РПЛ лидируют "Зенит" и "Спартак" (по 17 очков), далее идут ЦСКА (16) и "Сочи" (15). У "Динамо", "Краснодара" и "Ростова" в активе по 14 очков.

Добавим, что накануне "Ростов" провел матч третьего (предпоследнего) квалификационного раунда Лиги Европы дома против израильского "Маккаби" (Хайфа). Результат встречи стал известен после подписания номера "РГ" в печать.

Где будем смотреть

26 сентября, суббота, "Матч ТВ"

19.30 "Сочи" - "Краснодар". Прямая трансляция.

"Матч Премьер"

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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13.50 "Тамбов" - "Спартак". Прямая трансляция.

16.25 "Зенит" - "Уфа". Прямая трансляция.

27 сентября, воскресенье, "Матч ТВ"

18.30 ЦСКА - "Локомотив". Прямая трансляция.

"Матч Премьер"

13.50 "Арсенал" - "Ростов".

Прямая трансляция.

16.25 "Ахмат" - "Урал". Прямая трансляция.

18.55 "Ротор" - "Рубин". Прямая трансляция.

Тем временем

Защита рефери Никиты Данченкова официально попросила переквалифицировать дело об избиении судьи экс-футболистом сборной России Романом Широковым на покушение на убийство. Об этом агентству правовой и судебной информации (РАПСИ) сообщил адвокат Александр Островский.

- Мы отправили следствию заявление о нашем несогласии с квалификацией уголовного дела. Просим переквалифицировать его на статью "Покушение на убийство", - сказал Островский.

Напомним, что Широков избил Данченкова в августе во время любительского матча. В отношении Романа возбудили дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

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