Умные технологии проникают в культурную жизнь городов

Новые технологии с каждым днем все больше и больше пронизывают буквально все сферы нашей жизни, становясь ее неотъемлемыми атрибутами. Пространства, в которых находится современный горожанин все больше становятся по-настоящему инновационными. Уже привычными стали технологии "умного дома" или "умного офиса".

Интеллектуальными системами видеонаблюдения и безопасности оснащаются дворы и прогулочные зоны. Транспорт, телекоммуникации, медицина и многое-многое другое - буквально все работает как часы, благодаря внедрению передовых технологий.

Не стала исключением и культурная составляющая современной городской среды. Библиотеки, да-да, именно они могут стать новой культурной точкой притяжения благодаря современным технологиям, которые, кстати, уже активно приходят в библиотечную среду.

Многие ошибочно думают, что библиотеки отживают свой век, ведь любую книгу можно найти в Интернете. На самом деле библиотека может быть одновременно и уникальным музеем (только представьте, что у вас есть возможность подержать в руках и полистать книгу, которой, например, больше века, и которую когда-то давно хранил у себя на полке один из великих поэтов или писателей), и площадкой для интеллектуальных встреч, лекций, культурных проектов. Кроме того, не стоит думать, что в Интернете можно найти абсолютно любую информацию. Зачастую именно библиотечные книги являются единственными хранителями редкой информации. Сохранить уникальные издания и, вместе с этим, помочь, как можно большему числу горожан познакомиться с уникальным библиотечным наследием призвана высокотехнологичная система радиочастотной идентификации, которую успешно внедрила в ряд российских библиотек и, в том числе, в крупнейшую в нашей стране - Российскую Государственную библиотеку - отечественная компания "РСТ-Инвент" из инвестиционного портфеля РОСНАНО.

"РСТ-Инвент" - крупнейший в нашей стране производитель радиочастотных меток. Специально для библиотеки инженеры компании разработали уникальную RFID-метку BiblioTag, которая одновременно служит и идентификатором издания, и средством защиты от несанкционированного выноса. RFID-метка представляет собой особую наклейку, которую можно прикрепить как на страницу внутри книги, так и на обложку или корешок, а в перспективе полностью интегрировать ее в новые книги. Кроме того, такая метка позволяет идентифицировать книгу не раскрывая ее, что удобно, как для читателей, так и для сотрудников.

"Разработанная нашей компанией метка BiblioTag не имеет аналогов ни в России, ни за рубежом, - говорит генеральный директор компании "РСТ-Инвент" Александр Гребенник. - Все похожие разработки существенно отстают от нашей по своим техническим характеристикам. BiblioTag - это уникальный идентификатор, который приклеивается на корешок, обложку или внутренние страницы книги, и на который можно нанести любую информацию. Благодаря этому с изданием становится удобно работать, как сотрудникам, так и читателям. Кроме того, BiblioTag защищает книги от несанкционированного выноса".

RFID-турникет. Фото: Компания "РСТ-Инвент"

Однако в Российской Государственной библиотеке много редких, уникальных книг, которые, по сути, являются музейными экспонатами, и с которыми необходимо обращаться крайне бережно.

"Для таких книг инженеры нашей компании разработали метки BiblioTag с особым клеевым слоем, которые не повреждают уникальные издания и не оказывают на них никакого влияния, - поясняет Александр Гребенник. - Безопасность клеевого слоя подтверждена лабораторными исследованиями".

Помимо меток BiblioTag, "РСТ-Инвент" изготовила для Российской Государственной библиотеки пластиковые карты с интегрированной RFID-меткой, которые стали электронными читательскими билетами. До этого в библиотеке в качестве читательских билетов использовались пластиковые карточки, с нанесенными на них штрих-кодами, которые считывались при помощи турникетов на входе в библиотеку и идентифицировали читателей. Для того, чтобы интегрировать новые читательские билеты в существующую систему, "РСТ-Инвент" разработала оборудование для модернизации турникетов, оснащенное одновременно считывателем штрих-кодов и RFID-считывателями. Модернизированный турникет идентифицирует читательский билет и показывает охраннику информацию о проходящем человеке. Попасть в библиотеку по поддельному билету не получится. Кроме того, RFID-считывателями оснащены и выходы из читательских залов, т.к. из-за того, что в библиотеке находится множество уникальных изданий, выносить их даже в другие помещения внутри библиотеки запрещено.

Если же кто-то из читателей все же попытается вынести книгу, то сработает сигнализация, а RFID-система поможет ускорить поиск и просмотр конкретных кадров во временной шкале. Сотруднику охраны больше нет необходимости просматривать часовое видео в поисках инцидента. Он может ввести в системе видеонаблюдения точное время идентификации нужного момента и просмотреть необходимый фрагмент видео.

Еще одну задачу и даже, можно сказать, проблему, которая стояла перед Российской Государственной библиотекой, удалось решить с помощью RFID-технологии. Дело в том, что РГБ это не только библиотека, но и интереснейшая достопримечательность с богатой и интересной историей. Именно поэтому РГБ ежедневно посещают сотни поклонников культурного досуга. Для того, чтобы экскурсанты не мешали читателям, библиотека предлагает воспользоваться аудиогидом. Правда, аудиогид настолько мал и невесом, что, выходя из здания, его частенько забывали возвращать. Поэтому инженеры "РСТ-Инвент" разработали автоматизированную систему учета аудиогидов на основе UHF RFID-технологии. В каждый аудиогид интегрировали RFID-метку, а на входе установили антенны. Поэтому, если, выходя из библиотеки, в кармане у посетителя остается аудиогид, система об этом сообщает.

За десять лет сотрудничества с Российской государственной библиотекой компания "РСТ-Инвент" поставила 2,5 миллиона RFID-меток для маркировки книжного фонда, более 600 тысяч читательских RFID-билетов, оснастила противокражными RFID-воротами входы и выходы Центрального подсобного фонда РГБ, Румянцевский зал и читальный зал Шнеерсона, а также поставила оборудование собственного производства. Кроме того, "РСТ-Инвент" занимается сервисной поддержкой внедренной системы.

Проект по запуску системы радиочастотной идентификации дал мощный стимул к внедрению инновационной RFID-технологии в библиотечную сферу в целом. Так, в Санкт-Петербурге более 200 библиотек, объединенных в единую библиотечную систему оснащены различным RFID-оборудованием для ускорения процесса обслуживания читателей и оптимизации рабочего времени. Помимо этого, технология внедрена в библиотеках Высшей Школы Экономики и Московского университета МВД РФ им. В.Я.Кикотя, в Библиотеке экономического факультета МГУ и в других библиотеках.

"Мы выступили пионерами применения RFID-технологий в библиотечной сфере, - говорит Александр Гребенник. - Библиотеки в Москве и в Санкт-Петербурге оснащены нашими системами. Ими активно интересуются и регионы, у нас уже есть примеры внедрения нашей системы в самых разных городах нашей страны".

Антикражная RFID-система. Фото: Компания "РСТ-Инвент"

RFID-технологии становятся основой для "умных" музеев. Эту концепцию для своего развития сейчас использует Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. И это не только тотальная цифровизация всех экспонатов и аналитические системы безопасности. Речь идёт о создании виртуальных экскурсоводов, применении технологий дополненной реальности и даже 3D-принтинг, создающий картины для слабовидящих людей.

Электронные системы навигации и оперативного информирования может предложить "умным" учреждениям культуры стартап FocusIT из наноцентра "СИГМА.Новосибирск" инвестиционной сети Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО. С ними бейдж становится настоящим навигатором, например, по пространствам музея: посоветует интересные тематические залы и экспонаты, проложит оптимальный маршрут по большим зданиям, в том числе с учетом заполнения отдельных помещений. Это стало крайне актуальным в условиях мер социального дистанцирования, применяемых для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Дополнительный hi-tech-шарм культурным пространствам придадут изогнутые экраны и умное освещение. В этом году в троицком "ТехноСпарке" открылся Российский центр гибкой электроники - первое в мире промышленное производство компонентов для тонкопленочной пластиковой электроники, управляющего слоя дисплеев и сенсоров. Умное и даже полезное освещение уже сейчас можно заказать у стартапа Flexbright Oy из Мордовского наноцентра. Совсем недавно они предложили технологию антибактериального освещения под названием Lumenasafe. Это решение способно светом обеззараживать поверхности в местах массового пользования, например, в буфетах, гардеробах, санитарных зонах.

Новые технологии требуют высококвалифицированных специалистов. Создавать программы их подготовки помогает Фонд инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО. Так, для работающих со средствами радиочастотной идентификации (RFID) есть специальные курсы в петербургском университете ЛЭТИ, в том числе и для учреждений культуры.