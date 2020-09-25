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25.09.2020 10:40
Рубрика: Власть

В Госдуме предложили регистрировать детей в соцсетях с разрешения взрослых

Текст: Татьяна Замахина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В социальных сетях детей до 14 лет следует регистрировать только с разрешения родителей или других законных представителей - с такой инициативой выступил депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Федоров.

Фото: iStock
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Письмо, которое цитирует RT, парламентарий отправил на имя главы Минцифры РФ Максута Шадаева.

Инициатива касается не только детей. Депутат предлагает продумать правовой механизм верификации всех регистрирующихся пользователей. Он указал, что пока препятствий для создания аккаунта в соцсетях нет, между тем для детей общение в них может быть опасным.

Дело в том, что можно зарегистрироваться под вымышленным именем, и такая анонимность - удобный инструмент для подстрекательства молодежи на совершение противоправных действий, отметил Федоров.

Кроме того, социальные сети, по его словам, активно используются для организации несанкционированных акций и массовых уличных беспорядков. Среди участников таких мероприятий неоднократно были замечены дети. В виду своего возраста они весьма уязвимы для различных деструктивных идей, и их надо защитить, резюмировал парламентарий.

Он призвал Минцифры привлечь к рассмотрению этого вопроса представителей российских соцсетей.

Отметим, что идея не нова. В 2018 году депутат Госдумы Виталий Милонов (тоже "ЕР") предложил разрешить регистрацию в соцсетях детей только по паспорту родителей и их письменному разрешению, а также предложил сопутствующий документ, устанавливающий штрафы до 1 миллиона для владельцев соцсетей за нарушение этих правил.

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