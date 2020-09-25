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25.09.2020 16:54
Рубрика: Власть

В Госдуму внесли проект о льготе для инвалидов и ветеранов на оплату интернета

Текст: Татьяна Замахина

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается предоставить 50%-ную льготу для инвалидов, а также ветеранов Великой Отечественной войны на оплату интернета. Однако Кабмин инициативу не поддерживает.

Фото: iStock
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Авторами проекта выступили депутаты "Справедливой России" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым.

Инициаторы объяснили необходимость такой меры социальной поддержки тем, что это "соответствует общему масштабу государственных задач".

По их оценке, дополнительное финансирование за счет средств федерального бюджета составит не более 44 миллиардов рублей в год.

Правительство законопроект не поддержало, так как авторы не прописали источники и порядок финансирования.

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