В Нью-Йорке установили "Климатические часы"

В центре Нью-Йорка установили гигантские часы, которые показывают, сколько времени, по оценкам исследователей, осталось у человечества, чтобы предотвратить необратимые последствия повышения температуры на планете более чем на 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой.

"Климатические часы", так назвали инсталляцию, разместили на площади Юнион-сквер в южной части Манхэттена. Ее авторы - американские активисты Ган Голан и Эндрю Бойд, уточняет ТАСС.

Согласно электронному циферблату, на противодействие изменениям климата у людей есть еще примерно семь лет и три месяца. Эти расчеты основаны на выводах расположенного в Берлине исследовательского центра, созданного Потсдамским институтом изучения климатических изменений и Фондом имени фламандского ученого Герарда Меркатора. "Наши действия в последующие несколько лет определят то, каким будет мир, в котором будем жить все мы. Поэтому нельзя терять время", - подчеркнул один из авторов инсталляции Эндрю Бойд.