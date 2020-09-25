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25.09.2020 07:35
Рубрика: В мире

В Нью-Йорке установили "Климатические часы"

В центре Нью-Йорка установили гигантские часы, которые показывают, сколько времени, по оценкам исследователей, осталось у человечества, чтобы предотвратить необратимые последствия повышения температуры на планете более чем на 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой.

Фото: AP Photo/John Minchillo
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"Климатические часы", так назвали инсталляцию, разместили на площади Юнион-сквер в южной части Манхэттена. Ее авторы - американские активисты Ган Голан и Эндрю Бойд, уточняет ТАСС.

Согласно электронному циферблату, на противодействие изменениям климата у людей есть еще примерно семь лет и три месяца. Эти расчеты основаны на выводах расположенного в Берлине исследовательского центра, созданного Потсдамским институтом изучения климатических изменений и Фондом имени фламандского ученого Герарда Меркатора. "Наши действия в последующие несколько лет определят то, каким будет мир, в котором будем жить все мы. Поэтому нельзя терять время", - подчеркнул один из авторов инсталляции Эндрю Бойд.

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