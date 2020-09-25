В октябре можно будет наблюдать редкую "голубую Луну"

Обычно в году бывает 12 полнолуний. Но в октябре 2020 года будет два полнолуния: первое - 2 октября, второе - 31 октября. Причем 31 октября нас ожидает "голубая Луна", и дело тут вовсе не в цвете: так называют второе полнолуние, приходящееся на один календарный месяц. Это образное название заимствовано из английского: устойчивое выражение "Once in a Blue Moon" означает "делать что-то очень редко, раз в сто лет".

Луна движется вокруг Земли со средней скоростью 1,02 км/сек по своей чуть вытянутой орбите против часовой стрелки. Полный оборот вокруг Земли она совершает за 27,3 земных суток. Полнолуние происходит через каждые 29 суток 12 часов 44,1 минуты.

Обычно бывает двенадцать полнолуний в году - одно полнолуние в месяц. Но каждые несколько лет происходит что-то необычное: в течение календарного месяца на небе появляются два полнолуния. Это явление и называют "голубой Луной".

Очередное время "голубой Луны" пришло на 31 октября 2020 года. Это чисто календарный феномен - второе октябрьское полнолуние ничем не отличается от других полнолуний: это будет обычная полная Луна. Единственная особенность этого полнолуния в том, что это второе полнолуние месяца.

В среднем "голубой Луной" можно любоваться примерно каждые 2,4 года. В последний раз в небе было две Луны в 2018 году: в январе и марте можно было наблюдать два полнолуния, но только в определенных часовых поясах. Следующие два полнолуния будут в 2023 - полнолуние 1 августа и "голубая Луна" 31 августа 2023.