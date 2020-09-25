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Рубрика: В мире

В Пальмиру привезли российскую гуманитарную помощь

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Жители сирийской Пальмиры получили гуманитарную помощь от российского Центра по примирению враждующих сторон. В первую очередь она рассчитана на нуждающихся, рассказал начальник отдела ЦПВС Алексей Дмитриев.

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"Местные власти заранее собрали данные о тех семьях, где погибли мужчины, и согласовали необходимый объем помощи с российской стороной", - цитирует спикера РИА Новости.

Помимо продуктовых наборов, пальмирские школьники, получат от сотрудников российского Центра по примирению новые ранцы и письменные принадлежности. Накануне жителям выдали 440 продуктовых наборов, сегодня планируют раздать еще столько же.

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