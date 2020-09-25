В Пальмиру привезли российскую гуманитарную помощь

Жители сирийской Пальмиры получили гуманитарную помощь от российского Центра по примирению враждующих сторон. В первую очередь она рассчитана на нуждающихся, рассказал начальник отдела ЦПВС Алексей Дмитриев.

"Местные власти заранее собрали данные о тех семьях, где погибли мужчины, и согласовали необходимый объем помощи с российской стороной", - цитирует спикера РИА Новости.

Помимо продуктовых наборов, пальмирские школьники, получат от сотрудников российского Центра по примирению новые ранцы и письменные принадлежности. Накануне жителям выдали 440 продуктовых наборов, сегодня планируют раздать еще столько же.