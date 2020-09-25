В Пенсионном фонде напомнили о завершении оформления выплат на детей

Завершается прием заявлений на перечисление детских выплат. До первого октября те, кто еще не получил их, смогут это сделать.

В Пенсионном фонде России напомнили, что до конца месяца семьи могут получить материальную поддержку от государства в размере 15 тысяч рублей, которая по пять тысяч рублей выплачивалась на детей до трех лет с апреля по июнь, а также оформить единовременное пособие в размере 10 тысяч на детей от 3 до 16 лет за июнь при условии, что ранее они не подавали заявления на эти выплаты.

Его можно написать и оставить в личном кабинете на портале Госуслуг или Пенсионного фонда, как вариант - лично обратиться в МФЦ. В случае одобрения и перечисления средств семьям автоматически будет начислена еще одна дополнительная выплата в размере десяти тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет за июль.