В России упали цены на самую дорогую модель iPhone. Пора брать?

Не за горами презентация новых iPhone 12, и многие продавцы, включая российских, расчищают склады, продавая прошлогодние флагманы по сниженным ценам. Не стала исключением и самая дорогая модель смартфона от Apple, а именно iPhone 11 Pro Max.

Этот смартфон работает на чипе Apple A13 Bionic, оснащается тремя камерами (основной, телефото и широкоугольной), имеет безрамочный дисплей 6,5 дюйма.

На старте продаж базовая версия самого дорогого iPhone стоила 100 тысяч рублей, теперь же за него просят от 78 тысяч рублей, свидетельствуют данные ценовых агрегаторов. Издание Hi-tech Mail.ru сообщает о том, что аппарат подешевел на четверть.

Стоит ли обзаводиться этой моделью накануне старта продаж новых девайсов от Apple? Скорее нет, чем да. Есть две причины подождать или присмотреться к другим моделям.

Во-первых, 64 гигабайта - это очень мало для такого аппарата, который снимает видео в 4K частотой 60 кадров в секунду. Полчаса съемки - и памяти как не бывало. Да и современные приложения/игры весят немало. Так что минимум 256 гигабайт.

А во-вторых, после выхода в продажу iPhone 12 модели предыдущего поколения упадут в цене еще больше. Так происходит практически всегда. Так что имеет смысл запастись терпением и подождать появления новинок в продаже. Не исключено, что они окажутся привлекательнее - и по цене, и по возможностям.