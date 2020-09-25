В Роструде рассказали о спросе на профобучение среди людей старше 50 лет

Более 77 тысяч граждан в возрасте более 50 лет проходят обучение в рамках нацпроекта "Демография", сообщили в Роструде.

Как пояснил замруководителя Роструда Денис Васильев, в числе задач федерального проекта "Старшее поколение", который входит в нацпроект "Демография", предусмотрено ежегодное обучение не менее 75 тысяч граждан старшего возраста.

"Обучение проводится по профессиям и специальностям необходимым для реализации инвестиционных проектов и развития приоритетных отраслей экономики", - сказал он.

При этом Васильев отметил, что, несмотря на непростую эпидемическую обстановку, в этом году уже более 77 тысяч россиян, которым исполнилось 50 лет, либо новые навыки освоили, либо как раз завершают образовательный курс. Около 25 тысяч из них учатся при содействии Союза "Ворлдскиллс России". В процессе обучения используется дистанционный или электронный образовательный форматы.