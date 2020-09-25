В Сербии во время тренировочного полета разбился МиГ-21

В Сербии во время учебно-тренировочного полета произошло крушение самолета МиГ-21 военно-воздушных сил республики, передает агентство ТАНЮГ.

Сообщается, что самолет упал неподалеку от города Мали-Зворник на западе страны. Оружия на его борту не было.

"Утром около 9 часов (10-00 мск - примечание "РГ") разбился самолет МиГ-21 Армии Сербии в районе села Брасина", - говорится в сообщении Минобороны республики.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за отказа двигателя. О судьбе пилота пока ничего не сообщается. В поисково-спасательной операции задействовано несколько десятков человек.