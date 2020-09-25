В Швейцарии пройдет референдум о лимите присутствия мигрантов

Швейцария проголосует за прекращение соглашения о свободном передвижении с ЕС. На воскресном референдуме гражданам богатой европейской страны предложат ввести ограничения на количество иностранных рабочих и мигрантов в целом. По оценке экспертов, пересмотр Лозанной своего соглашения с ЕС о свободном передвижении граждан на референдуме и является отголоском Brexit, который привел к решению Лондона выйти из блока. В ЕС дали понять, что любой отказ Швейцарии от свободного передвижения граждан приведет к исключению страны из единого европейского рынка.

Самая большая партия в швейцарском парламенте, правая антииммиграционная Швейцарская народная партия (SVP), призвала сограждан прийти на избирательные участки для голосования. Правые утверждают, что не Брюссель, а власти страны должны устанавливать собственный лимит на количество иностранцев, приезжающих на работу в Швейцарию, сообщает Guardian. "Мигранты меняют нашу культуру, - говорится на сайте партии. - Скверы, поезда и улицы становятся менее безопасными. Кроме того, практически половина всех получателей пособий - иностранцы". Партия заявляет, что безработица среди швейцарских граждан неизбежно вырастет, поскольку более дешевая иностранная рабочая сила вытеснит швейцарских рабочих, стоимость жилья вырастет, а школы, транспорт и коммунальные услуги будут перегружены.

Тем не менее, опросы свидетельствуют, что SVP, скорее всего, не добьется успеха: на этой неделе 63% респондентов выступили против предложения партии. Оппоненты данной идеи утверждают, что разрыв соглашения о свободном передвижении с ЕС лишит страну квалифицированных рабочих и, прежде всего, поставит под угрозу сложную сеть из более чем 120 двусторонних договоров, которые Швейцария, не член ЕС, имеет с блоком. Помимо разрешения гражданам ЕС работать в Швейцарии, договоры включают соглашения, которые считаются жизненно важными для швейцарского бизнеса в отношении свободной торговли, обмена данными, сельского хозяйства, исследований, сотрудничества полиции, гражданской авиации, автомобильного транспорта, туризма, образования и пенсий.

Неграждане составляют примерно четверть от 8,6 миллиона жителей Швейцарии, и, по прогнозам, продолжающаяся миграция вырастет примерно до 10 миллионов в течение следующих 30 лет.