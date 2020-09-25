В Совфеде предложили повысить налог для компаний с доходом от 50 млн рублей

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов подготовил обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором предлагает повысить ставку налога для организаций, получающих свыше 50 млн рублей дохода в виде дивидендов, сообщает ТАСС со ссылкой на текст письма.

При этом сенатор считает, что нужно ввести разные повышенные ставки для компаний с доходом в пределах 50-300 млн рублей и от 300 млн рублей. По его мнению, введение прогрессивной школы налога для организаций увеличит поступления в бюджетную систему и возобновит планируемые расходы на реализацию национальных проектов.

Кутепов напомнил, что в первом полугодии 2020 года региональные бюджеты были исполнены с дефицитом, а доходы регионов сократились на 7% в годовом выражении. Расходы же, напротив, выросли на 19%, в том числе на здравоохранение - на 85%. "По экспертным оценкам, по итогам года регионы могут недополучить 7-8% собственных доходов", - подчеркивает сенатор.

Кроме того, порядка 40% российских предпринимателей сомневаются в том, "что в конце года смогут выполнить отложенные обязательства перед государством, особенно налоговые", добавил Андрей Кутепов.