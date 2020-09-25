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25.09.2020 14:48
Рубрика: Общество

В Совфеде предложили расширить программу скрининга новорожденных

Текст: Елена Манукиян

Расширение неонатального скрининга за счет федерального и регионального бюджетов позволит спасать в год более 2 тысяч детских жизней, заявила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова на заседании Совета по региональному здравоохранению. Она напомнила о плановых показателях снижения младенческой смертности к 2024 году до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей, подчеркнув, что в прошлом году ранняя летальность уменьшилась с 5,1 до 4,9 случаев, а среди ее причин по-прежнему второе место занимают врожденные аномалии. Следствием вовремя невыявленных патологий у новорожденных также может быть инвалидность.

Фото: Геннадий Аносов/РГ
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Карелова подчеркнула, что сейчас проводится скрининг новорожденных на пять наследственных заболеваний и пренатальная диагностика беременных, благодаря которым за десять лет число детей-инвалидов с врожденными аномалиями и наследственными заболеваниями сократилось на 30%. Но она привела в пример Москву и Приморский край, где неонатальный скрининг сегодня проводится на 40 наследственных болезней.

"Важно обеспечить расширение программы массового обследования новорожденных во всех регионах страны", - подчеркнула вице-спикер, - В этой связи профилактика возникновения и распространения врожденных и наследственных заболеваний, ранняя диагностика, своевременно начатое лечение и реабилитация являются основным направлением деятельности медико-генетической службы и всей системы здравоохранения".

Для решения проблемы укомплектованности кадрами медико-генетических консультаций Карелова предложила принять дополнительные меры социальной поддержки медицинских работников и создать более привлекательные условия для молодых специалистов. По ее словам, дополнительно нужны врачи-генетики и биоинформатики, а также важно формирование ответственного отношения у граждан к собственному здоровью и здоровью своих детей.

"До 70 процентов обращений к врачам-генетикам совершается уже после рождения ребенка с врожденной патологией и хромосомными болезнями. Усиление просветительской работы среди пациентов на уровне первичного звена - силами участковых терапевтов и педиатров, акушеров-гинекологов и семейных врачей - важнейшая задача, которую предстоит решить федеральным и региональным органам власти совместно с медицинским сообществом", - подытожила Карелова.

Общество Семья и дети Законодательная власть Совет Федерации

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