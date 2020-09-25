В США казнили афроамериканца после отмены 17-летнего моратория

В США впервые за 17 лет казнили темнокожего преступника, осужденного на федеральном уровне. Приговор привели в исполнение в городе Терре-Хот (штат Индиана). Смертельную инъекцию сделали Кристоферу Виалве, который попал в тюрьму в 1999 году за убийство молодой супружеской пары.

ТАСС напоминает, что в июле это года Верховный суд США отменил неофициальный мораторий на смертные казни, действовавший с 2003 года из-за того, что не были согласованы правила применения смертельных инъекций. При этом высшая мера наказания в стране продолжала применяться на уровне штатов.