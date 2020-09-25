Новости

В США казнили афроамериканца после отмены 17-летнего моратория 04:11
В Пенсионном фонде напомнили о завершении оформления выплат на детей 04:00
В Пальмиру привезли российскую гуманитарную помощь 03:56
Более 120 человек задержаны в мире за продажу фальшивых лекарств в сети 03:28
Аномально теплая погода установилась в нескольких регионах России 03:15
Трамп начал реформу медицинского страхования в США 02:40
В Нижегородской области нашли тело пропавшей 9-летней девочки 02:11
Вашингтон расширил санкции в отношении Ирана 01:47
Во Франции сообщили о новом рекордном числе заражений COVID-19 за сутки 00:29
Более 40 самолетов за неделю вели разведку у границ России 00:26
Крупные IT-компании создали коалицию против Apple 24.09.2020
Француженку избили за ношение юбки в Страсбурге 24.09.2020
В "Автодоре" предложили новый вариант проекта северного обхода Твери 24.09.2020
Племянница Трампа подала на него в суд 24.09.2020
Борису Беккеру грозит семь лет тюрьмы 24.09.2020
Мединский: Памятник Баранову попал в волну бегства США от своего прошлого 24.09.2020
Сбербанк переведет на "удаленку" 50% сотрудников в Москве 24.09.2020
Собянин: Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве выросла втрое 24.09.2020
Вирусолог назвал ношение маски вопросом жизни и смерти 24.09.2020
Росстат: Средние розничные цены на бензин остаются стабильными 24.09.2020
Москва и Республика Крым договорились о партнерстве в сфере туризма 24.09.2020
Минэнерго и минфин обсудят механизмы финансирования газификации 24.09.2020
Прокуратура Москвы утвердила обвинение за звание "вор в законе" 24.09.2020
Минобороны сообщило о почти 11 900 выздоровевших от коронавируса 24.09.2020
Борисов: Программа поддержки нефтесервиса заработает в 2020 году 24.09.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков
25.09.2020 04:11
Рубрика: В мире

В США казнили афроамериканца после отмены 17-летнего моратория

В США впервые за 17 лет казнили темнокожего преступника, осужденного на федеральном уровне. Приговор привели в исполнение в городе Терре-Хот (штат Индиана). Смертельную инъекцию сделали Кристоферу Виалве, который попал в тюрьму в 1999 году за убийство молодой супружеской пары.

В Иране казнили 27-летнего борца Навида Афкари

ТАСС напоминает, что в июле это года Верховный суд США отменил неофициальный мораторий на смертные казни, действовавший с 2003 года из-за того, что не были согласованы правила применения смертельных инъекций. При этом высшая мера наказания в стране продолжала применяться на уровне штатов.

В мире США

Главное сегодня

В Нижегородской области нашли тело пропавшей 9-летней девочки
Росстат: Средние розничные цены на бензин остаются стабильными
Вашингтон расширил санкции в отношении Ирана
Собянин: Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве выросла втрое
Аномально теплая погода установилась в нескольких регионах России
Как страны соревнуются в получении вакцины от коронавируса
Собор Парижской Богоматери восстановят по средневековым технологиям