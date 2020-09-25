Новости

Роскомнадзор внес сайт криптобиржи Binance в реестр запрещённых в РФ 18:35
"Атлетико" объявил о переходе Луиса Суареса 18:31
В ВОЗ заявили об отсутствии связи между коронавирусом и похолоданием 18:27
Московские дороги и тротуары в выходные помоют шампунем 18:25
Испытания на втором энергоблоке БелАЭС начались в Островце 18:23
Минфин намерен создать в САР налоговый режим привлекательнее, чем на Кипре 18:09
Глушаков согласовал контракт с "Химками" 17:47
Житель Ленобласти придумал "рабовладельческую ферму" в Пикалево 17:46
Российские десантники, завершив учения "Славянское братство", покидают Беларусь 17:40
Россия возобновит авиасообщение с Чехией в октябре 17:29
Сценарий второго фильма по "Аббатству Даунтон" уже готов 17:28
Стали известны обстоятельства смерти дочери актера Владимира Конкина 17:23
Курс доллара поднялся выше 78 рублей, евро вырос до 91 рубля 17:20
Жителю Сочи дали срок за нарколабораторию в съемной квартире 17:10
Минобороны Сербии подтвердило гибель двух пилотов разбившегося МиГ-21 16:55
В Госдуму внесли проект о льготе для инвалидов и ветеранов на оплату интернета 16:54
У закрытой "Больницы Никербокер" Содерберга появится третий сезон 16:48
На западе Москвы пустят автобусы по компенсационному маршруту 16:42
Из ТЦ "Гелиос" в Королеве эвакуировали 300 человек 16:36
Вышел трейлер "Хода королевы" с Аней Тейлор-Джой 16:36
В ГД назвали последствия инициативы Путина о диалоге с США по безопасности 16:35
Красноярские прокуроры заявили иск о ликвидации "Церкви Последнего Завета" 16:07
Правительство одобрило законопроект об изменении МРОТ с 2021 года 15:54
Власти Москвы вводят резервные койки под COVID-19 15:51
Москвичей предупредили о вечерних пробках 15:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников
С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков
Гидрометцентр представил прогноз погоды на зиму и весну
Гидрометцентр представил прогноз погоды на зиму и весну
25.09.2020 18:27
Рубрика: Общество

В ВОЗ заявили об отсутствии связи между коронавирусом и похолоданием

Текст: Михаил Русин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специалисты ВОЗ утверждают, что низкие температуры не имеют прямой связи с коронавирусом и тяжелой формой заболевания у человека.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Собянин: Коронавирус. Отвечаю на главные вопросы москвичей

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ВОЗ в России Мелиту Вуйнович, похолодание не оказывает непосредственного влияния на увеличение числа зараженных COVID-19.

"Низкие температуры просто влияют на ваш организм. Так что любой вирус, который попадает в вас, он легче проникает. Но связи между коронавирусом и тяжестью заболевания и низкими температурами нет", - приводит агентство ее слова.

Также Мелита Вуйнович отмечает, что в группу риска попадают пожилые люди, пациенты с сопутствующими заболеваниями, а также молодые люди, имеющие проблемы с давлением и избыточной массой тела. У них коронавирус может протекать в тяжелой форме.

Представитель ВОЗ также подчеркнула необходимость проветривания помещений зимой, поскольку люди будут больше находится внутри зданий.

"Я против кондиционеров, потому что они просто перемещают воздух один и тот же внутри помещения. Так что надо открывать окна, где возможно. Конечно, мы знаем, что низкие температуры, это будет тяжело, но проветривать очень важно", - отметила Мелита Вуйнович.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Россия возобновит авиасообщение с Чехией в октябре
Правительство одобрило законопроект об изменении МРОТ с 2021 года
Власти Москвы не планируют закрывать рестораны и кафе
Курс доллара поднялся выше 78 рублей, евро вырос до 91 рубля
В Крыму построят уникальную в России установку опреснения воды
Будет ли введен новый карантин из-за коронавируса
В России изменились правила приема детей в школы