В ВОЗ заявили об отсутствии связи между коронавирусом и похолоданием

Специалисты ВОЗ утверждают, что низкие температуры не имеют прямой связи с коронавирусом и тяжелой формой заболевания у человека.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ВОЗ в России Мелиту Вуйнович, похолодание не оказывает непосредственного влияния на увеличение числа зараженных COVID-19.

"Низкие температуры просто влияют на ваш организм. Так что любой вирус, который попадает в вас, он легче проникает. Но связи между коронавирусом и тяжестью заболевания и низкими температурами нет", - приводит агентство ее слова.

Также Мелита Вуйнович отмечает, что в группу риска попадают пожилые люди, пациенты с сопутствующими заболеваниями, а также молодые люди, имеющие проблемы с давлением и избыточной массой тела. У них коронавирус может протекать в тяжелой форме.

Представитель ВОЗ также подчеркнула необходимость проветривания помещений зимой, поскольку люди будут больше находится внутри зданий.

"Я против кондиционеров, потому что они просто перемещают воздух один и тот же внутри помещения. Так что надо открывать окна, где возможно. Конечно, мы знаем, что низкие температуры, это будет тяжело, но проветривать очень важно", - отметила Мелита Вуйнович.