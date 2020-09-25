Вашингтон расширил санкции в отношении Ирана

Минфин США внес в черный список отделение Революционного суда в городе Шираз, а также три иранские тюрьмы, расположенные в городах Шираз, Урмия, Мешхед. Кроме того, санкции введены в отношении судей Сейеда Махмуда Садати и Мохаммада Солтани.

Как пояснил госсекретарь США Майкл Помпео, новые ограничения - ответ на грубое нарушение прав человека в исламской республике. По словам главы госдепа, Вашингтону известно о незаконных задержаниях, случаях применения пыток, жестоких, бесчеловечных и унижающих человеческое достоинство.

Напомним, не так давно в Иране казнили 27-летнего спортсмена и политического активиста Навида Афкари. "Его убийство - вопиющее деяние. Перед казнью, которая была проведена в тайне, Навид подвергался пыткам в тюрьме Абделабад", - заявил Помпео и призвал другие страны последовать примеру США и усилить давление на Тегеран. Об этом пишет ТАСС.