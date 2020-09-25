Видео: Врач развенчивает популярные мифы о прививках от гриппа

В Москве полным ходом идет вакцинация от гриппа. За первые три недели программы бесплатную прививку сделали около 1,5 миллионов москвичей. Это быстро и удобно - вакцинация проводится не только в поликлиниках, но и в мобильных пунктах возле метро, железнодорожных станций и в МФЦ. С каждым годом количество людей, привившихся от гриппа, растет. Но есть и те, кто отказывается от вакцинации - опасается последствий прививки, не считает грипп серьезным заболеванием или по ряду других причин. Мы побывали в мобильном пункте возле станции метро "ВДНХ" и обсудили с врачом наиболее популярные мифы, связанные с прививками от гриппа.