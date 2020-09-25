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25.09.2020 17:57
Рубрика: Общество

Во Франции раскопали виллу богатого римского винодела

Текст: Денис Передельский
Фото: Nicolas Holzem, Inrap Фото: Nicolas Holzem, Inrap
Фото: Nicolas Holzem, Inrap

Команда из Национального института превентивных археологических исследований (INRAP) во Франции при проведении раскопок в центральной части страны в Турене обнаружила остатки  галло-римской виллы с хорошо сохранившимся резервуаром для изготовления вина.

Фото: Carl Persson / Blekinge Museum
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Об открытии рассказывается на сайте INRAP. Оно было сделано недалеко от деревни Вогурдон. Археологи обследовали участок, отведенный под строительство рыбоводческого комплекса. Возможно, возведение этого объекта теперь придется на некоторое время отложить.

Дело в том, что археологи раскопали остатки крупной галло-римской виллы II века нашей эры. Особе внимание исследователей привлек "винный чан". Он представляет собой глубокую яму правильной прямоугольной формы, которая была выложена кирпичом с использованием известкового раствора. Это сделало ее влагонепроницаемой.

По мнению археологов, данный объект лишний раз доказывает, что виноделие широко практиковалось в римской Галлии. Вилла расположена в долине реки Луары, а это и сейчас один из ведущих винодельческих регионов Франции. Считается, что его история виноградарства восходит как раз к римской эпохе.

Впрочем, ученым еще предстоит изучить в лаборатории соскобы с кирпичей. Если на них будут обнаружены остатки виноградного сока, то предназначение этой ямы будет доказано. В этом случае найденный "чан" сразу станет самым ранним прямым археологическим свидетельством производства вина в Турене.

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К слову, историки предполагают, что в римский период в Галлии виноделие преимущественно было сосредоточено на Средиземноморском юге страны. И только потом оно начало продвигаться на север. До сих пор считалось, что в долине реки Луары оно появилось в III веке нашей эры. Однако новая находка может доказать, что произошло это как минимум на столетие раньше.

Впрочем, открытие всего лишь одного винодельческого участка, конечно, не докажет, что виноградарство в этой долине в тот период времени было масштабной и процветающей отраслью. Возможно, это был единичный пример. Не исключено, что виноделием здесь занимался "фермер", переехавший с юга. Но в любом случае, открытие внесет важные коррективы в историю виноделия этого края.

Что касается самой виллы, то она была очень большой и роскошной. Археологи раскопали мощный фундамент, который и помог примерно оценить размеры строения. Также были найдены фрагменты мрамора и хорошо сохранившаяся система гипокауста - система подогрева полов.

Последнее указывает на то, что виллой владел именно римлянин, причем это был богатый человек. Его дом явно был роскошным. Ученым еще предстоит точно датировать его. Но они уже предполагают, что вилла была возведена в I веке нашей эры и использовалась до III века.

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