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Рубрика: В мире

Во Франции сообщили о новом рекордном числе заражений COVID-19 за сутки

Больше 16 тысяч человек заразились коронавирусом во Франции за минувшие сутки, общее количество случаев инфицирования в стране составляет 497 237. Данные приводит агентство Santé Publique France.

Фото: EPA/IAN LANGSDON
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"За минувшие 24 часа зарегистрировано 16 096 случаев инфицирования. Это самый высокий суточный показатель прироста заболевших, после отмены карантина в стране", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс предупредил граждан о возможности повторного карантина на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2. В ряде французских городов ввели новые ограничительные меры. Со следующей недели местные бары не смогут работать после 22 часов. В разы сократится и разрешенное число участников различных мероприятий - с пяти до тысячи для массовых и до десяти человек для личных встреч. "Если мы не будем ничего делать, ситуация может оказаться такой же, как в марте", - акцентировал премьер-министр.

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