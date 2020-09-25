Во Франции сообщили о новом рекордном числе заражений COVID-19 за сутки

Больше 16 тысяч человек заразились коронавирусом во Франции за минувшие сутки, общее количество случаев инфицирования в стране составляет 497 237. Данные приводит агентство Santé Publique France.

"За минувшие 24 часа зарегистрировано 16 096 случаев инфицирования. Это самый высокий суточный показатель прироста заболевших, после отмены карантина в стране", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс предупредил граждан о возможности повторного карантина на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2. В ряде французских городов ввели новые ограничительные меры. Со следующей недели местные бары не смогут работать после 22 часов. В разы сократится и разрешенное число участников различных мероприятий - с пяти до тысячи для массовых и до десяти человек для личных встреч. "Если мы не будем ничего делать, ситуация может оказаться такой же, как в марте", - акцентировал премьер-министр.