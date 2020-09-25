За сутки в России подтверждено 7212 случаев COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,7% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1. Москва 1560

2. Санкт-Петербург 224

3. Московская область 208

4. Ростовская область 187

5. Нижегородская область 168

6. Воронежская область 164

7. Ставропольский край 146

8. Ханты-Мансийский АО 141

9. Кемеровская область 138

10. Свердловская область 137

11. Ульяновская область 121

12. Самарская область 111

13. Волгоградская область 109

14. Саратовская область 107

15. Оренбургская область 105

16. Красноярский край 102

17. Архангельская область 98

18. Краснодарский край 93

19. Пензенская область 91

20. Ямало-Ненецкий АО 89

21. Республика Дагестан 83

22. Удмуртская Республика 81

23. Республика Крым 81

24. Алтайский край 80

25. Республика Саха (Якутия) 79

26. Иркутская область 77

27. Мурманская область 76

28. Омская область 76

29. Забайкальский край 75

30. Республика Коми 74

31. Пермский край 74

32. Хабаровский край 74

33. Томская область 73

34. Челябинская область 72

35. Тюменская область 70

36. Республика Калмыкия 69

37. Приморский край 69

38. Карачаево-Черкесская Республика 68

39. Республика Бурятия 68

40. Новосибирская область 67

41. Республика Алтай 64

42. Белгородская область 63

43. Ленинградская область 60

44. Кировская область 60

45. Орловская область 57

46. Астраханская область 52

47. Ярославская область 50

48. Республика Ингушетия 50

49. Республика Карелия 48

50. Калужская область 47

51. Ивановская область 45

52. Костромская область 45

53. Вологодская область 45

54. Брянская область 42

55. Рязанская область 42

56. Кабардино-Балкарская Республика 41

57. Курская область 40

58. Тамбовская область 40

59. Новгородская область 39

60. Калининградская область 38

61. Республика Хакасия 38

62. Тверская область 37

63. Республика Башкортостан 36

64. Магаданская область 36

65. Республика Северная Осетия 35

66. Липецкая область 34

67. Республика Мордовия 34

68. Сахалинская область 34

69. Тульская область 32

70. Псковская область 32

71. Курганская область 31

72. Амурская область 31

73. Республика Тыва 30

74. Владимирская область 29

75. Республика Адыгея 28

76. Камчатский край 26

77. Республика Татарстан 25

78. Чувашская Республика 25

79. Республика Марий Эл 22

80. Смоленская область 21

81. г.Севастополь 19

82. Еврейская АО 15

83. Чеченская Республика 7

84. Чукотский АО 2 Всего в России зарегистрировано 1 136 048 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Ненецкий автономный округ 0%

2. Московская область, Чувашская Республика, Смоленская область, Тульская область, Чеченская Республика 0,3%

3. Республика Тыва, Иркутская область, Владимирская область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан 0,4% За последние сутки подтверждено 108 летальных случаев Владимирская область 2

Костромская область 3

Московская область 7

Тверская область 2

Тульская область 2

Москва 14

Республика Коми 1

Санкт-Петербург 19

Республика Крым 2

Краснодарский край 3

Волгоградская область 2

Республика Дагестан 9

Ставропольский край 3

Республика Чувашия 3

Пермский край 3

Кировская область 1

Нижегородская область 5

Пензенская область 1

Саратовская область 2

Курганская область 1

Свердловская область 2

Ханты-Мансийский автономный округ 1

Челябинская область 5

Алтайский край 3

Красноярский край 2

Новосибирская область 4

Томская область 1

Забайкальский край 1

Приморский край 1

Амурская область 2

Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 20 056 человек. За прошедшие сутки из стационаров выписано 4317 выздоровевших Белгородская область 9

Брянская область 26

Владимирская область 20

Воронежская область 31

Ивановская область 12

Калужская область 5

Костромская область 18

Курская область 2

Липецкая область 14

Московская область 180

Орловская область 18

Рязанская область 22

Смоленская область 4

Тамбовская область 14

Тверская область 18

Тульская область 31

Ярославская область 18

Москва 1227

Республика Карелия 11

Республика Коми 21

Архангельская область 48

Ненецкий автономный округ 2

Вологодская область 5

Калининградская область 1

Ленинградская область 28

Мурманская область 18

Новгородская область 13

Псковская область 15

Санкт-Петербург 210

Республика Адыгея 23

Республика Калмыкия 12

Республика Крым 17

Краснодарский край 41

Астраханская область 27

Волгоградская область 67

Ростовская область 94

Севастополь 8

Республика Дагестан 76

Республика Ингушетия 16

Кабардино-Балкарская Республика 14

Карачаево-Черкесская Республика 21

Республика Северная Осетия - Алания 2

Чеченская Республика 6

Ставропольский край 143

Республика Башкортостан 106

Республика Марий Эл 4

Республика Мордовия 3

Республика Татарстан 6

Удмуртская Республика 37

Республика Чувашия 23

Пермский край 45

Кировская область 5

Нижегородская область 65

Оренбургская область 44

Пензенская область 44

Самарская область 49

Саратовская область 33

Ульяновская область 48

Курганская область 11

Свердловская область 65

Тюменская область 28

Ханты-Мансийский автономный округ 77

Ямало-Ненецкий автономный округ 25

Челябинская область 98

Республика Алтай 14

Республика Тыва 40

Республика Хакасия 5

Алтайский край 55

Красноярский край 82

Иркутская область 123

Кемеровская область 46

Новосибирская область 78

Омская область 34

Томская область 99

Республика Бурятия 25

Республика Саха (Якутия) 41

Забайкальский край 48

Камчатский край 7

Приморский край 53

Амурская область 10

Магаданская область 30

Хабаровский край 85

Сахалинская область 4

Еврейская автономная область 14 За весь период пандемии выписано из стационаров России 934 146 выздоровевших. Собянин: Пожилым москвичам рекомендуется оставаться дома