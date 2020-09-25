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25.09.2020 10:40
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 7212 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1. Москва 1560
  • 2. Санкт-Петербург 224
  • 3. Московская область 208
  • 4. Ростовская область 187
  • 5. Нижегородская область 168
  • 6. Воронежская область 164
  • 7. Ставропольский край 146
  • 8. Ханты-Мансийский АО 141
  • 9. Кемеровская область 138
  • 10. Свердловская область 137
  • 11. Ульяновская область 121
  • 12. Самарская область 111
  • 13. Волгоградская область 109
  • 14. Саратовская область 107
  • 15. Оренбургская область 105
  • 16. Красноярский край 102
  • 17. Архангельская область 98
  • 18. Краснодарский край 93
  • 19. Пензенская область 91
  • 20. Ямало-Ненецкий АО 89
  • 21. Республика Дагестан 83
  • 22. Удмуртская Республика 81
  • 23. Республика Крым 81
  • 24. Алтайский край 80
  • 25. Республика Саха (Якутия) 79
  • 26. Иркутская область 77
  • 27. Мурманская область 76
  • 28. Омская область 76
  • 29. Забайкальский край 75
  • 30. Республика Коми 74
  • 31. Пермский край 74
  • 32. Хабаровский край 74
  • 33. Томская область 73
  • 34. Челябинская область 72
  • 35. Тюменская область 70
  • 36. Республика Калмыкия 69
  • 37. Приморский край 69
  • 38. Карачаево-Черкесская Республика 68
  • 39. Республика Бурятия 68
  • 40. Новосибирская область 67
  • 41. Республика Алтай 64
  • 42. Белгородская область 63
  • 43. Ленинградская область 60
  • 44. Кировская область 60
  • 45. Орловская область 57
  • 46. Астраханская область 52
  • 47. Ярославская область 50
  • 48. Республика Ингушетия 50
  • 49. Республика Карелия 48
  • 50. Калужская область 47
  • 51. Ивановская область 45
  • 52. Костромская область 45
  • 53. Вологодская область 45
  • 54. Брянская область 42
  • 55. Рязанская область 42
  • 56. Кабардино-Балкарская Республика 41
  • 57. Курская область 40
  • 58. Тамбовская область 40
  • 59. Новгородская область 39
  • 60. Калининградская область 38
  • 61. Республика Хакасия 38
  • 62. Тверская область 37
  • 63. Республика Башкортостан 36
  • 64. Магаданская область 36
  • 65. Республика Северная Осетия 35
  • 66. Липецкая область 34
  • 67. Республика Мордовия 34
  • 68. Сахалинская область 34
  • 69. Тульская область 32
  • 70. Псковская область 32
  • 71. Курганская область 31
  • 72. Амурская область 31
  • 73. Республика Тыва 30
  • 74. Владимирская область 29
  • 75. Республика Адыгея 28
  • 76. Камчатский край 26
  • 77. Республика Татарстан 25
  • 78. Чувашская Республика 25
  • 79. Республика Марий Эл 22
  • 80. Смоленская область 21
  • 81. г.Севастополь 19
  • 82. Еврейская АО 15
  • 83. Чеченская Республика 7
  • 84. Чукотский АО 2

Всего в России зарегистрировано 1 136 048 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Ненецкий автономный округ 0%
  • 2. Московская область, Чувашская Республика, Смоленская область, Тульская область, Чеченская Республика 0,3%
  • 3. Республика Тыва, Иркутская область, Владимирская область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан 0,4%
За последние сутки подтверждено 108 летальных случаев
  • Владимирская область 2
  • Костромская область 3
  • Московская область 7
  • Тверская область 2
  • Тульская область 2
  • Москва 14
  • Республика Коми 1
  • Санкт-Петербург 19
  • Республика Крым 2
  • Краснодарский край 3
  • Волгоградская область 2
  • Республика Дагестан 9
  • Ставропольский край 3
  • Республика Чувашия 3
  • Пермский край 3
  • Кировская область 1
  • Нижегородская область 5
  • Пензенская область 1
  • Саратовская область 2
  • Курганская область 1
  • Свердловская область 2
  • Ханты-Мансийский автономный округ 1
  • Челябинская область 5
  • Алтайский край 3
  • Красноярский край 2
  • Новосибирская область 4
  • Томская область 1
  • Забайкальский край 1
  • Приморский край 1
  • Амурская область 2
  • Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 20 056 человек.

За прошедшие сутки из стационаров выписано 4317 выздоровевших
  • Белгородская область 9
  • Брянская область 26
  • Владимирская область 20
  • Воронежская область 31
  • Ивановская область 12
  • Калужская область 5
  • Костромская область 18
  • Курская область 2
  • Липецкая область 14
  • Московская область 180
  • Орловская область 18
  • Рязанская область 22
  • Смоленская область 4
  • Тамбовская область 14
  • Тверская область 18
  • Тульская область 31
  • Ярославская область 18
  • Москва 1227
  • Республика Карелия 11
  • Республика Коми 21
  • Архангельская область 48
  • Ненецкий автономный округ 2
  • Вологодская область 5
  • Калининградская область 1
  • Ленинградская область 28
  • Мурманская область 18
  • Новгородская область 13
  • Псковская область 15
  • Санкт-Петербург 210
  • Республика Адыгея 23
  • Республика Калмыкия 12
  • Республика Крым 17
  • Краснодарский край 41
  • Астраханская область 27
  • Волгоградская область 67
  • Ростовская область 94
  • Севастополь 8
  • Республика Дагестан 76
  • Республика Ингушетия 16
  • Кабардино-Балкарская Республика 14
  • Карачаево-Черкесская Республика 21
  • Республика Северная Осетия - Алания 2
  • Чеченская Республика 6
  • Ставропольский край 143
  • Республика Башкортостан 106
  • Республика Марий Эл 4
  • Республика Мордовия 3
  • Республика Татарстан 6
  • Удмуртская Республика 37
  • Республика Чувашия 23
  • Пермский край 45
  • Кировская область 5
  • Нижегородская область 65
  • Оренбургская область 44
  • Пензенская область 44
  • Самарская область 49
  • Саратовская область 33
  • Ульяновская область 48
  • Курганская область 11
  • Свердловская область 65
  • Тюменская область 28
  • Ханты-Мансийский автономный округ 77
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 25
  • Челябинская область 98
  • Республика Алтай 14
  • Республика Тыва 40
  • Республика Хакасия 5
  • Алтайский край 55
  • Красноярский край 82
  • Иркутская область 123
  • Кемеровская область 46
  • Новосибирская область 78
  • Омская область 34
  • Томская область 99
  • Республика Бурятия 25
  • Республика Саха (Якутия) 41
  • Забайкальский край 48
  • Камчатский край 7
  • Приморский край 53
  • Амурская область 10
  • Магаданская область 30
  • Хабаровский край 85
  • Сахалинская область 4
  • Еврейская автономная область 14

За весь период пандемии выписано из стационаров России 934 146 выздоровевших.

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