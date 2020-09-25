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25.09.2020 17:13
Рубрика: Общество

В Швеции нашли 8400-летнее захоронение охотника с собакой

Текст: Денис Передельский
Фото: Carl Persson / Blekinge Museum Фото: Carl Persson / Blekinge Museum
Фото: Carl Persson / Blekinge Museum

На юге Швеции археологи обнаружили довольно необычное захоронение в центре поселения каменного века. В могиле возрастом около 8400 лет были найдены останки человека, которого похоронили вместе с собакой.

Фото: Anadolu Agency
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Как сообщает Phys.org, открытие было сделано недалеко от города Сольвесборг. Команда археологов проводила раскопки древнего поселения. В самом его центре и находилась могила, что уже само по себе необычно. Но еще необычнее было то, что в захоронении находились останки человека и собаки.

"Останки собаки очень хорошо сохранились, - говорит остеолог Ола Магнелл из музея Блекинге. - А тот факт, что она была похоронена в центре поселения каменного века, вообще уникален".

По мнению ученых, хорошей сохранностью захоронение обязано морской воде и песку. Вероятно, в древности в какой-то момент произошло  внезапное и сильное повышение уровня моря. В результате данный район был затоплен. Нанесенные водой ил и песок скрыли под собой могилу и как бы законсервировали ее. В ходе работ археологи удаляли их слой за слоем.

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"Такие находки заставляют вас чувствовать себя еще ближе к людям, которые когда-то здесь жили, - говорит археолог Карл Перссон. - Погребенная собака как бы показывает, насколько мы были похожи друг на друга на протяжении тысячелетий, когда дело касалось таких чувств, как горе и потеря".

В могиле были также найдены некоторые предметы, которые, вероятно, исполняли функции ритуальных. А собака, вероятно, была любимцем и верным спутником погребенного человека. Кстати, это одна из старейших собак, когда-либо найденных на территории Швеции, и единственная, найденная в центре поселения эпохи неолита.

На данный момент археологи еще не извлекли останки собаки из захоронения. Эта работа потребует большой осторожности. Но в конечном итоге кости планируется передать в музей Блекинге для изучения.

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