Жителям "частного сектора" дадут право штрафовать коммунальщиков

Право требовать штрафы за ошибки в расчетах коммунальных платежей получат жители "частного сектора". Законопроект об этом внесен в Госдуму правительством.

В 2017 году в Жилищном кодексе появились положения об ответственности поставщиков коммунальных услуг за нарушения в расчетах платы. Если плата была необоснованно завышена, житель может потребовать с организации уплаты ему штрафа в размере 50% величины превышения.

Однако было установлено, что взыскать такую компенсацию может лишь собственник помещения в многоквартирном доме или наниматель жилого помещения по договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного либо муниципального жилищного фонда. О владельцах частных домов в кодексе не говорилось, потребовать уплаты штрафа они не могут. Это, посчитали в правительстве, ущемляет права жителей "частного сектора".

Законопроектом предлагается установить ответственность исполнителя коммунальной услуги за ошибки в расчетах также и перед собственником жилого дома или части дома.