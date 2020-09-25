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Текст:   Марина Трубилина 
12:08 25.09.2020

Жителям "частного сектора" дадут право штрафовать коммунальщиков

Право требовать штрафы за ошибки в расчетах коммунальных платежей получат жители "частного сектора". Законопроект об этом внесен в Госдуму правительством.
Фото: Владимир Сергеев/ РИА Новости Фото: Владимир Сергеев/ РИА Новости
Фото: Владимир Сергеев/ РИА Новости

В 2017 году в Жилищном кодексе появились положения об ответственности поставщиков коммунальных услуг за нарушения в расчетах платы. Если плата была необоснованно завышена, житель может потребовать с организации уплаты ему штрафа в размере 50% величины превышения.

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Однако было установлено, что взыскать такую компенсацию может лишь собственник помещения в многоквартирном доме или наниматель жилого помещения по договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного либо муниципального жилищного фонда. О владельцах частных домов в кодексе не говорилось, потребовать уплаты штрафа они не могут. Это, посчитали в правительстве, ущемляет права жителей "частного сектора".

Законопроектом предлагается установить ответственность исполнителя коммунальной услуги за ошибки в расчетах также и перед собственником жилого дома или части дома.

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