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26.09.2020 04:05
Рубрика: Происшествия

Минприроды РФ поможет установить виновных в убийстве тигра в Приамурье

Текст: Ольга Журман
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Министерство природных ресурсов и экологии окажет помощь в работе по установлению виновных в убийстве краснокнижного амурского тигра Павлика, сообщает Интерфакс. Министерство также осуждает тех, кто совершил преступление.

В Приамурье убили тигра Павлика

По сообщению межрайонного природоохранного прокурора Амурской области Олега Зюбина, возбуждено уголовное дело по факту убийства краснокнижного животного, сообщает РИА Новости. Дело возбуждено по статье 258.1 УК РФ - незаконная добыча животного, занесенного в Красную книгу РФ.

Тигр Павлик был обнаружен убитым 23 сентября, по останкам специалисты считают, что он погиб недели две назад. Его судьбой заинтересовались потому, что его ошейник перестал подавать сигналы.

Тигр вместе с сестрой, названной Еленой, был изъят из природы в Приморском крае, потому что их мать повадилась охотиться на собак в селе Алексей-Никольское. Тигрица отправлена в зоопарк на Кубани, а подросшие тигрята были выпущены на свободу в Амурской области в мае 2019 года.

Павлик, в отличие от сестры, активно осваивал новые маршруты, путешествия по региону.

Глава Приамурья Василий Орлов пообещал добиваться самого серьезного наказания для виновных.

Справка "РГ"

Амурский тигр - самый крупный подвид тигра на планете. Он занесен в Красные книги России и мира. В дикой природе обитает в южных регионах Дальнего Востока, а также в небольшом количестве в Китае и Северной Корее.

В регионах Происшествия Общество Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

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