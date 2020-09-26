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26.09.2020 06:16
Рубрика: Происшествия

В Комсомольске-на Амуре началось подтопление домов

Текст: Ольга Журман

В Комсомольске-на-Амуре после достижения рекой опасного уровня в 650 сантиметров в городе на поверхность стали активно выходить грунтовые воды. Подтоплено 47 жилых домов, четыре детских сада и дворец творчества детей и молодежи. В воде стоят 135 дач в пригороде, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю
Уровень Амура у Комсомольска превысил опасную отметку

Подтопленные дома находятся в центре города. Началось укрепление Мылкинской дамбы и дамб на улицах Дзержинского, Менделеева. В поселок Малая Хапсоль завезен песок, там домам угрожает поднимающаяся вода озера Мылки.

На улицах Комсомольска-на-Амуре и окрестных поселках постоянно работают 11 агрегатов по откачке воды, которые городские власти приготовили к работе заранее, предвидя неблагоприятное развитие паводковой ситуации. Сформированы комиссии, которым предстоит оценить нанесенный ущерб.

Гребень амурского паводка сейчас проходит село Троицкое в Нанайском районе. По прогнозу пик "большой воды" у города Юности ожидается 28-30 сентября с отметкой 700 сантиметров, что на 50 сантиметров выше уровня опасных явлений.

Ранее было принято решение отнести ситуацию с паводком в Хабаровском крае к ЧС межрегионального характера и установить федеральный уровень реагирования.

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