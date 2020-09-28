Центр Гамалеи создаст комбинированную вакцину от COVID-19 и гриппа

Ученые НИЦЭМ имени Гамалеи планируют создать комбинированную вакцину, которая будет защищать от коронавируса и гриппа. Об этом сообщил главный научный сотрудник Центра Виктор Зуев.

"В нашем Центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, это я услышал из уст нашего директора, даже есть такое намерение создать вакцину комбинированную - и против коронавирусной инфекции, и от гриппа", - сообщил Виктор Зуев в эфире телеканала "Россия 24".

Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург действительно рассказывал раньше, что в ближайших планах коллектива ученых - создание "облегченного" варианта вакцины для детей. Это, предположительно, будет препарат, который будет достаточно закапать в нос. В дальнейшем, сказал Гинцбург, будет возможно сделать вакцину по принципу "две в одной" - она будет защищать одновременно и от COVID-19, и от гриппа.

По словам Зуева, "двойная" вакцина будет ставиться в два этапа, как и текущая вакцина от коронавирусной инфекции.