У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Чем опасны дешевые неизвестные смартфоны. Пять примеров

Текст:   Антон Благовещенский
28.09.2020,  
19:06
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В интернет-магазинах нередко можно встретить смартфоны с очень привлекательными характеристиками - три или четыре гигабайта оперативной памяти, 64 или 128 гигабайт постоянного хранилища, большой экран с разрешением FullHD и так далее. И по низкой цене к тому же. Но вот беда - о производителе мало кто слышал.

Android 11 испортил множество смартфонов

Стоит ли заказывать такой смартфон? Нет, это слишком рискованное дело. Вот пять причин отказаться от такого устройства.

- Отсутствие каких-либо гарантий. Продавец и далекий зарубежный производитель не гарантируют стабильную и безопасную работу смартфона. Кто может пообещать, что в ночи у смартфона не вздуется или не загорится аккумулятор? Никто. А если это случится, никакой компенсации владелец не получит.

- Встроенная в прошивку реклама. Избавиться от нее будет очень сложно, а выскакивать она может в самых неожиданных местах. Именно из-за того, что Android легко модифицируется производителями смартфонов, в него можно на старте интегрировать любые приложения, в том числе и вредные.

- Уязвимости в оболочке. Даже если производитель провел контроль качества и добился отсутствия вирусов и рекламы, фирменные приложения и оболочка могут содержать ошибки и уязвимости, используя которые, злоумышленники смогут получить контроль над данными.

- Вирусы с завода. Смартфоны в категории "до 100 долларов" могут содержать вредоносное ПО, встроенное прямо в прошивку. Избавиться от него будет или очень сложно, или просто невозможно. А вводить любой пароль или данные о банковской карте на таком девайсе просто опасно.

- Риск потери данных. В любой момент смартфон, выпущенный неизвестно где неизвестно кем, может просто выключиться и никогда больше не подать признаков жизни. Вся информация, которую он не успел загрузить в облако (если это вообще было предусмотрено), просто исчезнет.

Рассекречена основная информация о новых iPhone 12, включая цену

Так что в погоне за гигабайтами и гигагерцами имеет смысл не терять голову и предпочесть не самую мощную начинку за свои деньги, а хоть сколько-нибудь известный бренд. Желательно - с официальным представительством или сервисным центром в России. Иначе в случае проблем спросить будет не с кого.

гаджеты
Фото: PlayStation blog
Naughty Dog бесплатно раздает контент по The Last of Us Part II 26.09.2020
Как очистить память и кэш на iPhone. Пять рабочих способов 25.09.2020
"Сбер" представил смарт-девайсы и семью ассистентов "Салют" 24.09.2020
смартфоны
Фото: istock
Из карт Google уберут целую гору 25.09.2020
Будьте осторожнее. Обновление испортило iPhone 24.09.2020
лайфхаки
Фото: Steam
В Left 4 Dead 2 теперь можно бесплатно играть в Steam 25.09.2020
Четыре мифа о зарядке смартфона, которым нельзя верить 22.09.2020
Специалист рассказал, когда нужно менять смартфон на новый 18.09.2020