Чем опасны дешевые неизвестные смартфоны. Пять примеров

В интернет-магазинах нередко можно встретить смартфоны с очень привлекательными характеристиками - три или четыре гигабайта оперативной памяти, 64 или 128 гигабайт постоянного хранилища, большой экран с разрешением FullHD и так далее. И по низкой цене к тому же. Но вот беда - о производителе мало кто слышал.

Стоит ли заказывать такой смартфон? Нет, это слишком рискованное дело. Вот пять причин отказаться от такого устройства.

- Отсутствие каких-либо гарантий. Продавец и далекий зарубежный производитель не гарантируют стабильную и безопасную работу смартфона. Кто может пообещать, что в ночи у смартфона не вздуется или не загорится аккумулятор? Никто. А если это случится, никакой компенсации владелец не получит.

- Встроенная в прошивку реклама. Избавиться от нее будет очень сложно, а выскакивать она может в самых неожиданных местах. Именно из-за того, что Android легко модифицируется производителями смартфонов, в него можно на старте интегрировать любые приложения, в том числе и вредные.

- Уязвимости в оболочке. Даже если производитель провел контроль качества и добился отсутствия вирусов и рекламы, фирменные приложения и оболочка могут содержать ошибки и уязвимости, используя которые, злоумышленники смогут получить контроль над данными.

- Вирусы с завода. Смартфоны в категории "до 100 долларов" могут содержать вредоносное ПО, встроенное прямо в прошивку. Избавиться от него будет или очень сложно, или просто невозможно. А вводить любой пароль или данные о банковской карте на таком девайсе просто опасно.

- Риск потери данных. В любой момент смартфон, выпущенный неизвестно где неизвестно кем, может просто выключиться и никогда больше не подать признаков жизни. Вся информация, которую он не успел загрузить в облако (если это вообще было предусмотрено), просто исчезнет.

Так что в погоне за гигабайтами и гигагерцами имеет смысл не терять голову и предпочесть не самую мощную начинку за свои деньги, а хоть сколько-нибудь известный бренд. Желательно - с официальным представительством или сервисным центром в России. Иначе в случае проблем спросить будет не с кого.