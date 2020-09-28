Черчесов: Чтобы Кокорину вернуться в сборную, нужно играть, как надо

Тренерский штаб сборной России назвал состав сборной на предстоящие матчи. Напомним, 8 октября наши проведут товарищескую встречу со шведами, 11 октября сыграют в Лиге наций с Турцией, а 14 числа в рамках того же турнира - с венграми. А сегодня наставник российской сборной Станислав Черчесов ответил на вопросы журналистов по вызванным игрокам.

О вызове Александра Жирова из второй немецкой бундеслиги

Естественно, мы за ним следили. И когда он здесь играл, и когда перешел туда. Если первое время у него были сложности, то сейчас он играет стабильно, даже капитанил иногда. Опять же, не забывайте, что на предыдущем сборе у нас на позиции центрального защитника был Роман Нойштедтер, который месяц до этого не играл. Сейчас уже два месяца - слишком большой срок, чтобы его задействовать. Егор Сорокин, которого мы вызывали, с тех пор провел один матч и недостаточно качественно. А тут игрок играет во второй бундеслиге, тем более я непонаслышке знаю уровень этой лиги, и есть возможность его вызвать, сравнить с теми игроками, которые у нас были на сборах, чтобы получить информацию. Будем за ним и дальше наблюдать. В целом в центре защиты мы заменили 50 процентов по сравнению с прошлым сбором. Такова наша работа - смотреть, оценивать потенциал игроков, способных заменить тех, кто под рукой. Если мы не сделаем это сейчас, мы не доработаем.

Об игроках, не вызванных из-за травм

Мы на контакте. По Миранчуку. У нас прямой контакт с его клубом. Алексей подтвердил, что только начинает какие-то обороты добавлять. И, наверное, с чем он согласился, неправильно сейчас, во-первых, вызывать игрока, который даже на 50 процентов не сможет нам помочь. Во-вторых, выдергивать футболиста из клуба, в который он только что перешел. Лучше ему остаться, чтобы там его контролировали, готовили. Чтобы не было такого, что через две недели Миранчук приедет в "Аталанту" все еще новым игроком. Ему нужно акклиматизироваться, постоянно быть, чтобы стать своим.

Головин отзвонился, попросили его сделать УЗИ, чтобы понять, насколько у него все серьезно. Сегодня он, быть может, даже сделает МРТ. Понятно, что у него какие-то остаточные явления, сухожилие не до конца зажило. Шансов, что он нам поможет, хотя у нас три игры, тоже мало. Плюс не дай Бог, какой рецидив. Ведь, когда игрок такого уровня у тебя есть, хочется его использовать.

Черышев маленькую паузу сделал. Сейчас у него все нормально, он тренируется. Поэтому он и вызван на сбор.

О провале "Динамо" и "Ростова" в еврокубках

Понятно, нам бы тоже хотелось, чтобы и "Динамо" и "Ростов" дальше прошли. Есть привычная среда чемпионата России. Как только европейский турнир, сборная, то внутреннее содержание меняется, и не можем до конца себя проявить. Поэтому мы осторожно относимся к игрокам, которые иногда показывают неплохой футбол в чемпионате России. Подводим их к другому уровню. А так, по большому счету, ничего сверхъестественного. Все идет своим чередом.

О вызове Далера Кузяева и его ситуации с контрактом

Во-первых, у Кузяева и Нойштедтера разные позиции. Во-вторых, вы видели, что на предыдущем сборе Кузяев сыграл у нас почти полный матч. Тогда как Нойштедтер на поле не выходил. И есть разные физиологии. Одному надо определенную подготовку пройти. Другой может с места в карьер. Кузяев из таких. Что и показал в этих двух матчах. Если бы кто-то не знал, что он без практики, то, наверное, и не догадался бы.

Я с ним неделю назад разговаривал, он мои мысли понимает, но мы не можем его торопить с решением. Скоро заканчивается трансферный период, думаю, к этому времени все станет ясно. Не могу у него спрашивать, что и почему. Это не взаимоотношения игрок-тренер. Я не знаю нюансов.

Со стороны, ситуация такая. Если игрок хочет играть в другой лиге, в другой стране, это надо приветствовать, значит, он хочет выйти из зоны комфорта. Значит, российским клубам, которые хотят его приобрести, надо дать ему маленькую паузу. Трансферы же не всегда случаются только по желанию игрока. Ситуация должна сложиться. Наверное, "Локомотив" не хотел бы Кузяева, не выпади из-за травмы Баринов. Поэтому я с понимаем отношусь. Дайте игроку принять решение, которое он хочет. А так он парень правильный, диссертацию недавно защитил. Дайте ему время. Он сам понимает, что если его желание уйти в зарубежный клуб не сбудется, то он станет доступен для наших клубов.

О том, будет ли состав на товарищеский матч со Швецией отличаться от состава на матчи Лиги наций

Сегодня на этот вопрос ответить нельзя. Понятно, что мы держим в голове матч со Швецией. У нас будет на день больше подготовки к игре. Естественно, будем отталкиваться от состояния игроков. Понятно, что определенную ротацию нужно просчитывать. Есть контрольный матч со шведами. Очень хорошая команда. Смотрели их последние два матча, они весьма качественно играли. Понятно, есть определенные задумки, но игрокам предстоит еще тур в Премьер-лиге, и трудно угадать, в каком состоянии они приедут.

О вызове Соболева и лимите на легионеров

Если не Соболев, то кто следующий? Назовите фамилию, я его вызову. В первый раз Соболев был у нас на сборе в прошлом ноябре. С того момента прошло больше года. Когда такие большие перерывы, футболист не может до конца себя прочувствовать. В сентябре мы его вызвали, он органично влился, как персона. Теперь наша задача - помочь ему почувствовать себя, как футболисту. Тогда мы реально сможем его оценить и понять. Чтобы не было легкомысленности. На том сборе было четыре нападающих, сейчас три. Нет Комличенко из "Динамо", но я на том сборе с ним разговаривал. Есть определенные нюансы, которые ему нужно поправлять. Сейчас он пока будет дома. Иногда футболисту нужно время, чтобы разобраться с собой. Другое дело, что я вам в тот раз говорил и сейчас повторю: есть новый регламент по лимиту на легионеров. Вместе с ним меняется и наше мировоззрение. Если раньше можно было выпустить шесть иностранцев на поле, то сейчас - восемь. Понятно, что кто-то как-то не будет играть постоянно. И нам с этим нужно прийти в согласие. Чтобы не было такого: ой, пару игр не сыграл. Ну что поделать, раз в "Спартаке" четыре нападающих такого уровня.

О возвращении в сборную Ильи Кутепова

Была определенная подготовка к чемпионату мира и партнер у него был другой, Игнашевич. Что не значит, что сейчас у него партнеры хуже. Объективно, после чемпионата мира он получил две травмы и выпал из определенного ритма. Потом сменился тренер. За коллегу не могу отвечать, но вероятно нужно время, чтобы понять, что где. Опять же там другие защитники не дают в себе усомниться. Видимо не мог он попасть в струю, в обойму. Отношение к себе можно поменять только игрой, чем он и занимается. Сейчас хорошо для нас, что он снова играет. Общаемся с ним уже напрямую. Направим его, чтобы он постоянно играл, а у нас было больше выбора.

Об Игоре Акинфееве

По Акинфееву вопрос простой. Не знаю, зачем вбрасывается информация. Игорь же честно все сказал. И я говорил. Клуб ему за сборную играть не запрещает. Но есть решение Игоря. Во-первых, он сам для себя должен понять, как развивается ситуация. Думаю, первый, кто будет об этом знать, это я. Если что-то изменится, сами об этом сообщим. Вообще интересно получается. Сначала говорили, зачем, а теперь, наоборот. Давайте не будем этот вопрос обсуждать. Если он один раз сказал, то надо это уважать. А то и мне отвечать неудобно.

О недостатке новых имен в сборной

Выиграв на прошлом сборе два матча, мы сумели подняться в рейтинге ФИФА, а уж в рейтинге УЕФА тем более. Мы попали в топ-20, где нам надо быть. Когда вы говорите эксперименты, но для сборной, где стоишь под флагом и гимном, это слово, наверное, неправильное. Сейчас у нас такие задачи. Попадание в топ-20 рейтинга УЕФА дает нам возможность быть во второй корзине отбора к чемпионату мира. Поэтому, даже если бы контрольных игр было больше, ничего бы в этом плане не поменялось. А так по сравнению с чемпионатом мира у нас появилось 13 новых человек. То есть полкоманды. А теперь встречный вопрос: насколько по сравнению с чемпионатом мира поменялся состав сборной Бельгии. Просто для интереса. А у нас говорят, мы по сторонам не смотрим. Естественно, есть и другие футболисты, которых мы держим на заметке, но всему свое время.

О нехватки "физики" у российских игроков

Я бы сейчас не акцентировал внимание на игре с Венгрией. С Сербией вопросов по физике не было. Возможно, есть доля правды в вопросе, но не до конца. Когда с венграми был счет 3:0, возможно, успокоенность появилась. Допускать такого на этом уровне нельзя. А когда счет стал 3:2, и силы появились. Так что тут больше психология. А по поводу клубов, я бы рассуждать не хотел. У нас вся информация по игрокам, когда они к нам прилетают, есть, потому что они все у нас проходят тесты.

О трех подряд домашних матчах

Тут прежде всего надо отдать должное РФС, что так оперативно сработали. Уже после игры в Будапеште Александр Дюков, президент РФС этот вопрос обозначил. Как только узнали про проблемы в Швеции, быстро с ними связались, предложили наш вариант. Поскольку ситуация с коронавирусом там непонятная, они дали добро. Все стороны сработали оперативно на всех уровнях.

Что касается подготовки, ситуация для нас новая. Сегодня пока можем только набросать задумки. Конечный вариант сложится, когда получим тесты. Пока не могу сказать, кто сколько сыграет, но будем учитывать состояние игроков. Тем более, всем предстоит еще сыграть один тур.

Жалко, что сыграем без болельщиков, хотя Суперкубок УЕФА провел со зрителями. А вот на нашу просьбу по поводу замен УЕФА оперативно отреагировал. Кажется, только мы ее подавали. Все-таки когда мы с Венгрией и Сербией играли, можно было использовать по три замены. Сейчас будет три игры: можно было бы дать в этом плане некий бонус в виде пяти замен. Так что ситуацию стараемся оценивать и свои пожелания высказывать.

О вратарской бригаде

Гилерме четыре игры на ноль провел. Джанаев в последнем матче был признан лучшим игроком. Шунин после неудачи "Динамо" в еврокубках сыграл отлично, можно сказать, выиграл матч. Определенная троица есть, никаких движений не планируем.

О недовольстве стадионом "Динамо"

Не может главный тренер настаивать. Сколько мы уже работаем, никогда у меня своих хотелок не было.

Мы исходим из ситуации, опять же были бы зрители или нет. Если бы разрешили со зрителями, возможно, мы рассмотрели бы Лужники. Там вместимость 80 тысяч, а здесь 30. Считать мы умеем. Стадион "Динамо" мы заявили на первые три игры, потому что какую-то арену нужно было заявить. Первую игру мы там провели. Никаких претензий не было. Поле отличное. Другое дело, что этот стадион впервые принимал матч такого уровня. Мы в этом плане ничего не почувствовали: приехали, отыграли и ушли. Но существуют организационные моменты, которые нужно дорабатывать. Первый матч случился, вопросы друг другу задали, идем дальше. Возможно и сейчас какие-то вопросы останутся. Так руководители стадиона постепенно поймут, что и так?

Вы хотите сказать, что "Лужники" нефартовые или стадион ЦСКА? Выигрывали и там, и там. Никаких проблем. Ну и не забывайте логистику. С базы в Новогорске удобно добираться до "Динамо" или до ЦСКА. Все рядом.

О сокращении до 12 команд в РПЛ

Когда уровень команд выше, то и интенсивность автоматически возрастает. Но мы этот вопрос не в плане рекомендаций поднимали, а чисто информативно. Мы на цифрах показываем, что бывает с игроками, когда они в сборной. Чтобы руководителям и тренерам клубов было понятно. Когда есть информация, мы ее даем, мы не запираемся у себя. Никого учить не собираемся. Но мы тоже информацию не с потолка берем, смотрим, какие скорости в Лиге чемпионов, на уровне сборных.

О базовом клубе

Отношусь спокойно. Не случайно "Спартак" и "Зенит" делят первое место. Если бы игроки не были готовы, то их клубы не имели бы столько очков. К искусственно созданным базовым клубам отношусь скептически. Если делать базовый клуб, то и игроков оттуда нужно по идее брать. А так мы не специально сделали, что из "Спартака" и "Зенита" по пять игроков.

Об Александре Кокорине

Для начала играть так, как надо. Сначала, футбол, все остальное - потом. Кокорин. И потом мы же команду собираем. Даже, если человек играет так, как надо.