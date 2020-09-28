Впервые Минобрнауки значительно изменило порядок приема в вузы: с 2021 года абитуриенты будут поступать в университеты по новым правилам. В документе - новинка на новинке, причем многие из них, по мнению экспертов, просто революционные.

Так, вузам разрешено устраивать единый конкурс на так называемые "укрупненные группы специальностей". Можно установить "ЕГЭ по выбору" на конкретное направление, а абитуриент решит, результаты какого экзамена представить: информатики или, допустим, физики. Отсутствует разделение олимпиад на разные уровни. Вузы будут самостоятельно принимать решение о том, какие соревнования смогут принести абитуриентам бонусы при поступлении.

Почему все так кардинально поменялось именно сейчас? И какие есть подводные камни?

По словам профессора Высшей школы экономики Ирины Абанкиной, новые правила направлены, в целом, на поддержку автономии университетов. А один из пунктов - единый конкурс на общие направления, без разделения на специализации - шаг к более продуманному выбору профессии для абитуриентов и студентов.

Выбрать профессию по уму

- Во многих вузах идет реорганизация, связанная с укрупнением факультетов, - говорит Ирина Всеволодовна. - Мы помним: президент предложил сделать обучение в вузах в первые два года базовым, а уже потом разделять потоки по специализациям. Так что это изменение - как раз ко времени. Более того, думаю, что и контрольные цифры приема будут в скором времени формироваться укрупненно. Все это позволит студенту более обдуманно выбрать углубленную программу после второго курса.

Вообще, сегодня многие ведущие университеты дают своим студентам на первом и втором курсе взять отдельные дисциплины из других программ.

- Например, выделяется специальное время, допустим, среда, вторая половина дня. Это время факультет не может занимать своими программами, потому что студенты должны знакомиться с курсами других факультетов: брать отдельные модули, чтобы выявить свои способности и, если нужно, скорректировать свой профессиональный выбор, - рассказывает Абанкина.

С одной стороны, все так, но если абитуриент поступит на укрупненное направление, а с третьего курса ему придется выбирать узкую специальность или программу, - что, нужно будет снова проходить конкурс? Как будет организовано распределение? Здесь есть вопросы и пока нет ясности.

На равных

Еще одно знаковое нововведение: в правилах отсутствует разделение олимпиад на разные уровни. Решать, какие олимпиады из федерального или другого перечня смогут принести абитуриентам бонусы при поступлении, вуз будет сам.

- В нынешних условиях нужно быть гибкими, поэтому минимум согласований с министерством на этом уровне - то, что нужно, - считает Ирина Абанкина. - Сам университет знает, каких студентов ему целесообразно принять, с какими компетенциями. Из-за пандемии всех, кто прошел в заключительный этап Всероссийской олимпиады, признали призерами, и вузы обязаны были их зачислить... В итоге кому-то не хватило мест, поднялась волна недовольства.

У талантливых школьников должно быть несколько путей для поступления в вуз. Однако олимпиад стало слишком много, и это минус

Скажем, на первый план могут выйти олимпиады, которые вузы проводят сами. В Высшей школе экономики, например, по местным "вышкинским" олимпиадам поступает примерно половина абитуриентов, рассказывает Абанкина. Преподаватели разрабатывают задания с учетом требований каждой конкретной программы и отбирают именно тех ребят, которые проходят этот отбор.

- Но есть большой риск: участие в вузовских олимпиадах - часто прерогатива тех, кто учится в университетских школах, кто уже знаком и с преподавателями, и с самой системой, - предупреждает эксперт. - Ребята из удаленных регионов и сел здесь могут проиграть. Будут нужны специальные усилия, чтобы вовлечь школьников всех регионов и не лишать их равных прав с теми, кто живет в больших городах и уж тем более учится в вузовских школах.

От двух до десяти

С 2021 года вузы смогут сами устанавливать максимальное количество специальностей и направлений подготовки, по которым можно подать документы на поступление: не менее двух и не более десяти. До этого многие годы действовало правило, которое любой абитуриент рассказал бы даже во сне: не более пяти вузов по три направления в каждом. Но десять? Не многовато ли? Ведь если кто-то решит использовать правило на полную катушку, то подаст на всякий случай и пятьдесят заявлений. И лишь одно из них в итоге сработает.

- Эта мера, конечно, немного распыляет внимание абитуриента, особенно для поступления на какие-то направления, где нужны специальные экзамены, допустим, не только математика, но еще и информатика, - комментирует Ирина Абанкина. - Вузам, скорее всего, придется корректировать набор экзаменов. Я к этому отношусь как к эксперименту. Думаю, если будут негативные последствия, норму скорректируют. Но в любом случае абитуриентам дают выбор. И это лучше, чем жесткие ограничения.

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Мария Агранович

Комментарии

Виктор Кокшаров, ректор Уральского федерального университета:

- То, что вузы будут теперь сами принимать решение о том, какие олимпиады имеют вес при поступлении, - палка о двух концах. Еще в Советском Союзе были четкие правила: победитель областной олимпиады по математике, физике, биологии и ряду других предметов мог поступить без экзаменов в региональный вуз. Если же олимпиада была Всероссийской (такие обычно проводил МГУ), то у победителей существенно увеличивались шансы поступить на мехмат или физфак МГУ.

Сегодня ситуация сложная. Олимпиада фактически стала альтернативой ЕГЭ. Если ты живешь в маленьком городе и не являешься победителем олимпиады, твои шансы поступить существенно уменьшаются. Безусловно, у талантливых молодых людей должно быть несколько путей для поступления в вуз. Однако олимпиад стало слишком много, и это минус. Наверное, поэтому вузу и дают возможность самостоятельно определить, результаты какой из них принесут абитуриенту бонусы при поступлении. Но и тут должны быть границы. Чтобы не получилось, что один вуз принимает победителей и призеров любых олимпиад, а другой дает бонусы только призерам международных олимпиад по данному направлению.

Владимир Зернов, ректор Российского нового университета (РосНОУ):

- Наверное, имеет смысл дать вузам возможность самим устанавливать вступительные испытания по нескольким предметам по выбору абитуриентов. Но при этом нужны какие-то рамки. При поступлении, например, на прикладную математику, должно быть понимание уровня подготовки абитуриента по основным предметам курса - математике, физике, информатике. Раньше почти все абитуриенты сдавали русский язык и математику. Но математика везде была разная. Мехмат МГУ, Физтех, МИФИ, Бауманка предлагали абитуриентам самый сложный вариант математики, политехнические вузы - совсем другую математику, со своей спецификой, а педагогические вузы проверяли общий уровень знаний. Каждая разновидность такого экзамена по математике решала свою задачу.

Выбор от 2 до 10 специальностей на этапе подачи документов тоже вызывает вопросы. Не стоит бросаться из одной крайности в другую, десять специальностей - это все же перебор. Я бы ограничился тремя-четырьмя. Если разрешить подавать документы на десять направлений подготовки сразу, то обязательно найдутся люди, которые на все десять и подадут, запутаются сами и запутают приемную комиссию. Сейчас такого рода путаницу мы наблюдаем с согласиями на зачисление в вуз. В итоге страдает сам абитуриент, потому что он либо поступает сразу в несколько вузов, а потом никак не может принять решение, где остаться, либо, наоборот, никуда не попадает из-за несвоевременного отзыва согласия из другого вуза.

Надеюсь, что очередные изменения пойдут на пользу. Правда, ни у кого нет уверенности, что эти правила окончательные и снова не будут изменены к следующему приему. Часто менять правила приема в вузы - тенденция нехорошая. Абитуриенты и их родители из-за этого путаются и не знают, к чему быть готовым. Хорошо бы сделать так, чтобы правила менялись не ежегодно, а хотя бы раз в несколько лет, и люди могли привыкнуть к ним, к уровню требований. Кстати, в Советском Союзе правила приема не менялись десятилетиями, абитуриенты привыкали к требованиям, при этом качество образования было одним из лучших в мире.

Анатолий Александров, ректор МГТУ им. Баумана:

- Мы видим, что появляется современный комплекс мер: единый конкурс по нескольким родственным специальностям, дистанционная подача документов, вступительные испытания по нескольким предметам по выбору поступающих. Новые правила приема безусловно дают большую свободу для абитуриентов. Конечно, вузу предстоит перестроить приемную кампанию, адаптироваться. Единый конкурс на укрупненные смежные направления подготовки позволит ввести систему индивидуализации образовательных треков для студентов с 2-3 курсов. В Бауманском университете большой выбор направлений подготовки прикладных IT-специалистов. Если сегодня мы вынуждены изначально ставить условия, что абитуриент должен сдавать из ЕГЭ физику или информатику, то в соответствии с новым документом сможем дать возможность молодому человеку самому определить, с каким предметом он будет поступать в университет, а какой сможет глубже освоить уже в ходе обучения в вузе.

Поступление в одну волну - это скорее возвращение к традициям. Раньше именно так и было, конкурсная ситуация была максимально понятная на первом этапе для всех: университета, абитуриентов и их родителей. У абитуриентов появляются более выгодные условия поступления, а у вуза становится больше свободы во время приема.

Между тем

Правила ЕГЭ могут измениться

Рособрнадзор рассмотрит идею о том, чтобы ЕГЭ сдавали только те выпускники школ, которые будут поступать в вузы. Напомним, в этом году из-за пандемии коронавируса ЕГЭ для тех, кто после школы решил не получать высшее образование, отменили. Это позволило сократить количество школьников в пунктах проведения экзамена и не допустить распространения вируса. Но по итогам ЕГЭ-2020 в Рособрнадзор поступили предложения и дальше сохранить Единый только для тех, кто поступает в вузы. Сейчас Рособрнадзор завершил сбор и анализ предложений по совершенствованию Единого госэкзамена, которые поступили от участников экзаменов, их родителей и учителей.