Фонд кино утвердил список фильмов для финансовой поддержки

Совет Фонда кино под председательством советника президента РФ Владимира Толстого принял решение о том, что поддержит 25 фильмов из числа проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний - лидеров отечественного кинопроизводства. Все эти картины будут поддержаны Фондом кино в текущем году на этапе производства. Ранее проекты были оценены Сценарной рабочей группой, а также экспертным советом Фонда кино в рамках очной защиты, которая проходила 8 сентября.

Получат финансирование Фонда кино следующие фильмы: "Чернобыль" Данилы Козловского, "Сердце пармы" Антона Мегердичева, можно порадоваться за Алексея Германа-младшего - поддержан его новый масштабный фильм "Воздух", рассказывающий о подвигах летчиц во время Великой отечественной войны. Кстати, картина "Литвяк" от создателей "28 панфиловцев" о прославленной летчице также в списке. Еще один фильм на военную тематику - о фронтовых операторах "Первый "Оскар" - тоже получил поддержку. В списке фигурируют и анимационные фильмы: "Коты Эрмитажа", "Гензель и Гретель", новая киноверсия сказки "Пиноккио", амбициозный проект студии "Союзмультфильм" "Формула воды". Названия остальных проектов: "Александр и Наполеон", "Мой Домовой", "Пальмира", "Бешенство", "Погребенный", "Самая большая луна", "11 молчаливых мужчин", "Плакать нельзя", "Любовь и монстры", "Ненормальный", "Медея", "Летчик", "1993", "Спасите Колю!", "Любовь - морковь. Восстание машин".

Также Фонд кино объявил о результатах конкурса на получение господдержки кинокомпаний и кинопроектов для выхода в кинопрокат. Этот конкурс касался фильмов, запланированных к выпуску в третьем и четвертом кварталах нынешнего года. Эти деньги выдаются на возвратной основе. В списке - 10 картин. "Стрельцов" - фильм уже вышел с прокат и первые сборы пока на высоте, "Вратарь Галактики" - фильм еще в прокате, "Цой" - прокат перенесен, пока что фильм участвует в конкурсе Варшавского кинофестиваля, "Серебряные коньки", "Огонь", "Последний богатырь 2", "Конь Юлий и большие скачки", "Белка и Стрелка. Карибская тайна", "Барбоскины на даче" и "Спасите Колю!"