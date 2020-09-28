Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) планирует к 2035 году запустить на Луне производство водородного топлива.

Как сообщает газета "Токио симбун", местные ученые рассчитывают построить завод в районе Южного полюса естественного спутника Земли. По предположению специалистов, именно там расположены запасы льда, которые позволят сначала получать воду, а затем расщеплять ее на кислород и водород. Наличие этих элементов станет основой для производства энергии. Успешная реализация указанных планов значительно сократит расходы на транспортировку топлива с Земли и ускорит освоение космоса. По предварительным расчетам, астронавты смогут передвигаться по лунной поверхности и преодолевать расстояние около тысячи километров. При этом для одного взлета и посадки на Луну пилотируемого аппарата потребуется около 37 тонн воды. В последнее время ведущие космические державы обращают пристальное внимание на Луну. Так, Токио и Вашингтон в июле этого года подписали декларацию, которая предусматривает к 2024 году высадку на поверхность спутника астронавтов. Кроме того, американцы хотят привлечь японских партнеров к строительству окололунной орбитальной станции.