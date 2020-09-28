Новые правила возврата билетов стали более лояльны к зрителям: у них теперь больше прав. Фото: Александр Корольков/РГ

Процедура возврата билетов будет едина для всех культурных учреждений.

- Постановление четко прописывает, при каких условиях можно осуществить возврат средств, и главное, что для этого нужно сделать, - прокомментировала новые правила министр культуры Ольга Любимова. - Ранее такого единого документа не существовало, и мы очень надеемся, что теперь у наших учреждений культуры и зрителей будет возникать меньше споров на эту тему.

Согласно новым правилам, чем раньше зритель обратится за возвратом денег, тем больше он их получит. Если сдать комплект документов - билет, чек и копию паспорта - за десять дней до события, то можно получить обратно полную стоимость билета. За пять дней - 50%, за три дня - 30%.

Отдельно прописаны ситуации, когда зритель не может присутствовать по причине болезни, либо в связи со смертью члена семьи или близкого родственника. В таких случаях он имеет право вернуть полную стоимость билета даже при обращении в день проведения мероприятия. Здесь к документам (билету, чеку и копии паспорта) понадобится приложить заявление в организацию или билетному оператору и подтверждающие бумаги (копию больничного листа либо свидетельства о смерти и подтверждение родства). Все это необходимо предоставить не позднее чем в день проведения мероприятия, иначе в возврате могут отказать.

Кроме того, в постановлении определены правила возврата абонементов и переоформления именных билетов на другого человека.

Понятно, что театры, музеи, концертные залы заинтересованы в доходе. Но зрители заинтересованы в справедливости. Новые правила нас к ней приближают

Что говорят о новых правилах в самих театрах и музеях? Здесь пока в оценках осторожны.

Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок в беседе с "РГ" отметил, что новые правила, "к сожалению, все не упрощают, а усложняют":

- Раньше было все понятно: если ты не идешь в театр - билет возврату не подлежит. Сейчас появилось множество нюансов.

- С этими нюансами нам придется научиться работать, - говорит он. - И зрителям тоже нужно привыкнуть к новому порядку. Например, появилась опция, когда человек не может посетить спектакль по болезни, - в таком случае он должен отправить нам свой больничный лист.

В Музее изобразительных искусств им. Пушкина считают, что правила возврата средств за билеты, принятые в музее, "были и остаются гораздо лояльнее к посетителю, чем утвержденные правительством". Но это не значит, что теперь придется от них отказаться: учреждения культуры вправе утвердить собственный порядок возврата билетов с более благоприятными условиями. "Мы всегда возвращаем 100% стоимости, билеты можно вернуть за день или даже в день посещения, - объяснила Марина Жучкова, начальник отдела по работе с посетителями ГМИИ им. Пушкина. - Последние годы российские музеи активно развивают предварительные онлайн-продажи билетов. Это особенно актуально, когда речь идет о популярных выставках, на которые выстраиваются очереди. Поэтому опытные посетители привыкли покупать билеты заранее. И, конечно, это приводит к возвратам, планы меняются, кто-то может заболеть, возникают другие обстоятельства. Мы ежедневно получаем заявления на возврат. В среднем это около 3% от всех билетов, купленных заранее".

…Случаев, когда при попытке вернуть по уважительным причинам свой билет зритель сталкивался с целым ворохом самых неожиданных проблем, было так много, что решение правительства нельзя не считать своевременным. Разумеется, театры, концертные залы, музеи заинтересованы в любом дополнительном доходе, но зрители заинтересованы в том, чтобы не оказываться "без вины виноватыми" и не платить за не увиденный из-за какой-то беды спектакль. Утвержденные правительством единые правила помогут разрешить проблему так, как и должно быть: в пользу публики.