Как пандемия повлияла на рынок онлайн-развлечений

Объем российского рынка киберспорта в 2019 году достиг 28,6 млн долларов, а среднегодовой темп роста в период до конца 2024-го, согласно прогнозу консалтинговой компании PwC, составит 14,9%, что делает сегмент самым быстрорастущим во всей индустрии видеоигр. В 2019 году российский рынок видеоигр и киберспорта достиг объема в 2,1 млрд долларов, что на 13% больше показателя предыдущего года. А к концу 2024 года рынок достигнет объема в 2,8 млрд долларов со среднегодовым темпом роста 5,6%, считают в PwC.
"PwC более чем в два раза подняли свою оценку российского рынка киберспорта, по достоинству оценив объем спонсорских инвестиций в 2019 году, - отметил Ярослав Мешалкин, директор по стратегическим коммуникациям ESforce Holding. - Конечно, 2020 год окажется более скромным из-за пандемии, но мы ожидаем восстановления в 2021 году, так что прогнозируемый темп роста в 14,9% выглядит вполне обоснованным".
Пандемия активно повлияла на рост рынка онлайн-кинотеатров. Этому поспособствовало в том числе появление новых игроков - Disney, Apple, WarnerMedia и NBCUniversal. Самым большим рынком останется американский. Он будет расти на 11,2% в год и увеличится с 18,2 млрд долларов в 2019 году до 30,9 млрд в 2024 году. Объем российского рынка онлайн-кинотеатров по итогам 2019 года составил 222 млн долларов. Ожидается, что в период до 2024 года данный сегмент будет расти в среднем на 26,2% в год, а его объем достигнет 711 млн долларов, что позволит России уверенно войти в двадцатку крупнейших рынков мира.
Российский рынок онлайн-кинотеатров является одним из самых перспективных и быстрорастущих среди сегментов медиа и развлечений в России. Просмотр контента по подписке становится все более распространенным во всем мире. Ожидается, что доходы онлайн-кинотеатров составят 620 млн долларов со средним ежегодным темпом роста в размере 28,5% к 2024 году.
Лидерами российского рынка онлайн-кинотеатров являются ivi и Okko, на долю которых приходится около 40% рынка видеосервисов. В первую пятерку онлайн-видеосервисов также входят Megogo и Wink (по 7%). 5% рынка занимает "Амедиатека".
"Российская индустрия развлечений и медиа в ближайшие пять лет продолжит демонстрировать относительно высокие среднегодовые темпы роста на уровне 5,2%. Самыми быстрорастущими сегментами в период до конца 2024 года будут онлайн-кинотеатры и гейминг, которые можно назвать "бенефициарами" происходящего изменения потребления медиа на фоне пандемии", - отмечает Олег Малышев, партнер, лидер практики медиа и развлечений PwC в России.