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28.09.2020 20:02

Кому карантин, кому игра

Как пандемия повлияла на рынок онлайн-развлечений
Российский рынок видеоигр и киберспорта занимает 11-е место в мире и пятое в Европе по объему. По различным оценкам, в России от 30 до 50 млн активных игроков в компьютерные и мобильные игры, а русский язык входит в тройку самых популярных языков на игровой площадке Steam с долей в 11%, уступая только английскому и китайскому языкам.

Объем российского рынка киберспорта в 2019 году достиг 28,6 млн долларов, а среднегодовой темп роста в период до конца 2024-го, согласно прогнозу консалтинговой компании PwC, составит 14,9%, что делает сегмент самым быстрорастущим во всей индустрии видеоигр. В 2019 году российский рынок видеоигр и киберспорта достиг объема в 2,1 млрд долларов, что на 13% больше показателя предыдущего года. А к концу 2024 года рынок достигнет объема в 2,8 млрд долларов со среднегодовым темпом роста 5,6%, считают в PwC.

Фото: Богдан Бобров/РГ
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"PwC более чем в два раза подняли свою оценку российского рынка киберспорта, по достоинству оценив объем спонсорских инвестиций в 2019 году, - отметил Ярослав Мешалкин, директор по стратегическим коммуникациям ESforce Holding. - Конечно, 2020 год окажется более скромным из-за пандемии, но мы ожидаем восстановления в 2021 году, так что прогнозируемый темп роста в 14,9% выглядит вполне обоснованным".

Пандемия активно повлияла на рост рынка онлайн-кинотеатров. Этому поспособствовало в том числе появление новых игроков - Disney, Apple, WarnerMedia и NBCUniversal. Самым большим рынком останется американский. Он будет расти на 11,2% в год и увеличится с 18,2 млрд долларов в 2019 году до 30,9 млрд в 2024 году. Объем российского рынка онлайн-кинотеатров по итогам 2019 года составил 222 млн долларов. Ожидается, что в период до 2024 года данный сегмент будет расти в среднем на 26,2% в год, а его объем достигнет 711 млн долларов, что позволит России уверенно войти в двадцатку крупнейших рынков мира.

Российский рынок онлайн-кинотеатров является одним из самых перспективных и быстрорастущих среди сегментов медиа и развлечений в России. Просмотр контента по подписке становится все более распространенным во всем мире. Ожидается, что доходы онлайн-кинотеатров составят 620 млн долларов со средним ежегодным темпом роста в размере 28,5% к 2024 году.

Лидерами российского рынка онлайн-кинотеатров являются ivi и Okko, на долю которых приходится около 40% рынка видеосервисов. В первую пятерку онлайн-видеосервисов также входят Megogo и Wink (по 7%). 5% рынка занимает "Амедиатека".

"Российская индустрия развлечений и медиа в ближайшие пять лет продолжит демонстрировать относительно высокие среднегодовые темпы роста на уровне 5,2%. Самыми быстрорастущими сегментами в период до конца 2024 года будут онлайн-кинотеатры и гейминг, которые можно назвать "бенефициарами" происходящего изменения потребления медиа на фоне пандемии", - отмечает Олег Малышев, партнер, лидер практики медиа и развлечений PwC в России.

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