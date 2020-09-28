Количество договоров долевого участия с августа выросло на 31%

Число зарегистрированных в России договоров долевого участия за месяц выросло на треть, сообщает Росреестр.

С 21 по 25 сентября в управления Росреестра поступило 523 370 заявлений на учетно-консультационные действия. Это на 6% больше, чем за аналогичный период августа. 165 664 заявления было подано в электронном виде.

На регистрацию ипотеки на минувшей неделе было подано 43 819 заявлений. Это на 4% больше, чем неделей раньше, и на 15% больше, чем за аналогичный период августа.

Количество поступивших на регистрацию договоров долевого участия выросло на 1,3% по сравнению с предыдущей неделей и на 31% по сравнению с аналогичным периодом августа. Из них более 38% подано в электронном виде.

Среди регионов, лидирующих на минувшей неделе по оказанию электронных услуг - Амурская (47,25% электронных пакетов), Псковская области (47,13%), Пермский край (48,68%), Карелия (51,97%), Крым (58,55%), Москва (48,94%), Тюменская (50,05%), Свердловская (47,48%), Ярославская области (49,53%).