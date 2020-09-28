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28.09.2020 18:35
Рубрика: В мире

Куда делся боснийский вариант Дейтонских соглашений и нужна ли их ревизия

Текст: Александр Борисов (Сараево)
Босния и Герцеговина (БиГ) 15 декабря отметит 25-летие со дня подписания тремя президентами - Алиёй Изетбеговичем (Республика БиГ), Франьо Туджманом (Хорватия) и Слободаном Милошевичем (Союзная Республика Югославия) - в Париже Дейтонского мирного соглашения, положившего конец гражданской войне в этой бывшей югославской республике. При этом парадокс в том, что в Сараево не могут найти свою копию этого важнейшего для страны документа, а также внятно объяснить, куда она могла деться.

В боснийском внешнеполитическом ведомстве ссылаются на то, что к ним никогда не доставлялся оригинал Общего рамочного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине. "Министерство иностранных дел БиГ - это депозитарий всех оригинальных международных договоров, заключенных БиГ, однако оригинал Дейтонского соглашения не был доставлен в МИД БиГ. МИД БиГ использует заверенную копию, которую передало правительство Франции - депозитарий этого договора", - сообщили боснийские дипломаты журналистам издания "Независне новине".

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Между тем в последнее время на Западе все чаще можно услышать о целесообразности появления так называемого "Дейтона-2". В эксклюзивном интервью "Российской газете" посол РФ в БиГ Петр Иванцов предупредил об опасности подобного развития событий. "Под "Дейтоном-2", на самом деле, понимают изменение конституции Боснии и Герцеговины, которая является частью мирного соглашения, - напомнил высокопоставленный дипломат. - Бытуют мнения о том, что, дескать, Дейтон остановил войну, но создал нефункциональную государственную систему, и основной закон надо менять в целях обеспечения эффективности власти, причем разные стороны приводят различные обоснования, подчас и противоположные. По этому вопросу стоит исходить из соображений, во-первых, осуществимости, во-вторых, практичности. Необходимо признать, что внести изменения в конституцию Боснии и Герцеговины на настоящем этапе невозможно. Предложения ни одной из сторон не наберут нужной поддержки в Парламенте, так как подходы по ключевым вопросам не совпадают. Практическая необходимость поправок, на самом деле, тоже под большим сомнением. Основной закон работает, обеспечивает баланс и учет интересов трех народов и двух энтитетов, не вижу, зачем бы в этот механизм влезать, по принципу "если работает - не пытайся починить". Может, он и не совершенен, но вполне отвечает реалиям".

Фото: Пресс-служба посольства России в БиГ
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Иванцов считает, что "вскрывать конституцию Боснии и Герцеговины - это открывать "ящик Пандоры", последствия могут оказаться неконтролируемыми и опасными". "Поэтому нет, необходимости в "Дейтоне-2" нет, - подчеркнул российский посол. - Вероятно, стоит определиться с тем, как постепенно "закрывать" приложения мирного соглашения, которых 12, и которые регулируют различные практические аспекты обеспечения мира в стране. Например, мы считаем, что Высокий представитель в Боснии и Герцеговине, а он прописан в приложении 10, свой мандат исчерпал. Было бы весьма символично, красиво и полезно закрыть его как раз на предстоящее в декабре 25-летие подписания мирного соглашения. Затвердив при этом статус Боснии и Герцеговины как суверенного и независимого государства, исключительную ответственность за ситуацию в котором несут ее народы".

В мире Европа Босния и Герцеговина

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