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28.09.2020 23:29
Рубрика: В мире

Макрона призвали захоронить в Пантеоне прах влюбленных друг в друга поэтов

Текст: Максим Макарычев
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: EPA/ ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL MAXPPP OUT Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: EPA/ ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL MAXPPP OUT
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: EPA/ ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL MAXPPP OUT

Во Франции подготовлена петиция, призывающая президента страны Эмманюэля Макрона захоронить вместе прах поэтов Поля Верлена и Артура Рембо в национальном Пантеоне. В петиции говорится, что поэты, "которые в молодости были влюбленными друг в друга, являлись французскими Оскаром Уайльдами и заслуживают вечного покоя" в мавзолее. Авторы петиции называют их "жертвами гомофобных предубеждений".

Фото: AP Photo/ Frank Wiese
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Эта петиция расколола Францию. Ее противники полагают, что эти представители творческой богемы не заслуживают того, чтобы их прах был перезахоронен, тем более вместе, в главной национальной усыпальнице, где находятся останки великих людей Франции - Вольтера, Жан-Жака Руссо, Эмиля Золя, Александра Дюма, Марии Кюри и многих других.

Рембо, поэт, известный своими произведениями "Озарения" и "Сезон в аду", умер в 1891 году в возрасте 37 лет. Он похоронен в Шарлевиль-Мезьер в Арденнах. Верлен, ставший одним из лидеров движения символистов, умер в 1896 году и похоронен на кладбище Батиньоль, недалеко от кольцевой дороги Парижа, напоминает Guardian. Между ними начался бурный роман, когда Рембо было 17 лет. Верлен оставил жену и ребенка ради Рембо, которого он называл "человеком с подошвами ветра". Их отношения закончились крупным скандалом в 1873 году, напоминают противники их захоронения в Пантеоне. Верлен выстрелил в Рембо, за что провел два года в бельгийской тюрьме, так что счастливым их роман назвать в общем-то нельзя.

Оппоненты, которые подготовили собственную петицию, утверждают, что эти двое поэтов "отвернулись от общества" и "сделали аморальный проступок своим образом жизни". Они призвали Макрона не трогать прах поэтов и не попадать в "ловушку политкорректности". Президент Франции - единственный человек, который может принять решение о перемещении останков в Пантеон.

В мире Европа Франция Культура Литература

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