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28.09.2020 20:03
Рубрика: Экономика

Спрос обещал вернуться

Россия может выйти на докризисную добычу нефти только через два-три года
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 218(8272)
По итогам 2020 года ожидаемое падение спроса на нефть составит до 10%, отрасль вернется на докризисные показатели не слишком быстро, заявил глава минэнерго Александр Новак на заседании глав энергетических ведомств стран G20. Объем инвестиций компаний в добычу, по его словам, сократился на 25-30%.

Ранее замглавы минэнерго Павел Сорокин в интервью "Российской газете" рассказал, что ведомство прогнозирует замедление восстановления потребления нефти в мире после достижения 90-95% от докризисного уровня. На полное восстановление спроса минэнерго рассчитывает только в течение 2-3 лет.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Новак: Баланс на рынке нефти восстановлен, но риски сохраняются

К аналогичным выводам пришли специалисты Argus Consulting: достичь предкризисных показателей потребления удастся не ранее 2023 года, говорится в исследовании "Вторая волна COVID-19: восстановление спроса откладывается". В 2020 году спрос составит до 92,3 млн баррелей в сутки, что на 8,3 млн меньше, чем в 2019 году. При этом основная тяжесть восстановления баланса на рынке лежит на странах, участвующих в ОПЕК+. Именно благодаря их усилиям котировки остаются выше 40 долларов за баррель, но новые вспышки COVID-19 заставили пересмотреть прежние прогнозы, оказавшиеся излишне оптимистичными, сказано в исследовании.

Наиболее радикальным из последних оказался прогноз британской BP, по которому спрос на нефть выйдет на уровень 2018-2019 годов в течение нескольких лет только в одном из трех вероятных сценариев. В двух других (быстром и нулевом) потребление никогда не вернется к показателям, предшествующим пандемии из-за снижения роли ископаемого топлива для автотранспорта, увеличения количества электромобилей и роста использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Аналитики BP ожидают, что к 2050 году доля нефти в транспортном потреблении упадет, в лучшем случае до 80%, в худшем - до 20%. Сейчас этот показатель составляет около 90%. Все сценарии предполагают ужесточение климатической политики и как минимум увеличение стоимости парниковых выбросов для производителей.

Бурный рост доли ВИЭ в энергобалансе некоторых стран был связан с многочисленными программами поддержки, льготами и особыми "зелеными" тарифами. Но с 2021 года, например, в США, Китае и Германии новые проекты ВИЭ перестанут получать часть этих преференций, что может сильно отразиться на их привлекательности для инвесторов.

Новые вспышки пандемии откладывают восстановление нефтяного рынка на все более долгий срок

"Не стоит переоценивать рост доли ВИЭ в энергобалансах в 2020 году - он связан был не столько с ростом производства энергии ВИЭ, сколько с провалом потребления углеводородов на фоне карантинов", - говорит директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. По его мнению, рано или поздно локдауны закончатся и можно ожидать полного восстановления спроса на углеводороды в худшем случае в 2022 году (даже с учетом некоторого изменения образа жизни - например, роста доли работающих удаленно). Влияние же роста ВИЭ проявится лишь в долгосрочной перспективе - ближе к концу 2020-х - началу 2030-х годов, сказал Танурков.

В отношении цен на нефть мнения экспертов сходятся, что не стоит ожидать их роста выше 50 долларов за баррель в ближайшие два года. Даже при самом благоприятном для нефтяных экспортеров сценарии конкуренция будет возрастать, и о сверхприбылях производителям нефти придется забыть.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго

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