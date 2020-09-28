Ранее замглавы минэнерго Павел Сорокин в интервью "Российской газете" рассказал, что ведомство прогнозирует замедление восстановления потребления нефти в мире после достижения 90-95% от докризисного уровня. На полное восстановление спроса минэнерго рассчитывает только в течение 2-3 лет.
К аналогичным выводам пришли специалисты Argus Consulting: достичь предкризисных показателей потребления удастся не ранее 2023 года, говорится в исследовании "Вторая волна COVID-19: восстановление спроса откладывается". В 2020 году спрос составит до 92,3 млн баррелей в сутки, что на 8,3 млн меньше, чем в 2019 году. При этом основная тяжесть восстановления баланса на рынке лежит на странах, участвующих в ОПЕК+. Именно благодаря их усилиям котировки остаются выше 40 долларов за баррель, но новые вспышки COVID-19 заставили пересмотреть прежние прогнозы, оказавшиеся излишне оптимистичными, сказано в исследовании.
Наиболее радикальным из последних оказался прогноз британской BP, по которому спрос на нефть выйдет на уровень 2018-2019 годов в течение нескольких лет только в одном из трех вероятных сценариев. В двух других (быстром и нулевом) потребление никогда не вернется к показателям, предшествующим пандемии из-за снижения роли ископаемого топлива для автотранспорта, увеличения количества электромобилей и роста использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Аналитики BP ожидают, что к 2050 году доля нефти в транспортном потреблении упадет, в лучшем случае до 80%, в худшем - до 20%. Сейчас этот показатель составляет около 90%. Все сценарии предполагают ужесточение климатической политики и как минимум увеличение стоимости парниковых выбросов для производителей.
Бурный рост доли ВИЭ в энергобалансе некоторых стран был связан с многочисленными программами поддержки, льготами и особыми "зелеными" тарифами. Но с 2021 года, например, в США, Китае и Германии новые проекты ВИЭ перестанут получать часть этих преференций, что может сильно отразиться на их привлекательности для инвесторов.
"Не стоит переоценивать рост доли ВИЭ в энергобалансах в 2020 году - он связан был не столько с ростом производства энергии ВИЭ, сколько с провалом потребления углеводородов на фоне карантинов", - говорит директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. По его мнению, рано или поздно локдауны закончатся и можно ожидать полного восстановления спроса на углеводороды в худшем случае в 2022 году (даже с учетом некоторого изменения образа жизни - например, роста доли работающих удаленно). Влияние же роста ВИЭ проявится лишь в долгосрочной перспективе - ближе к концу 2020-х - началу 2030-х годов, сказал Танурков.
В отношении цен на нефть мнения экспертов сходятся, что не стоит ожидать их роста выше 50 долларов за баррель в ближайшие два года. Даже при самом благоприятном для нефтяных экспортеров сценарии конкуренция будет возрастать, и о сверхприбылях производителям нефти придется забыть.