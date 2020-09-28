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28 сентября 2020 г.

Постановление правительства Новосибирской области от 28 сентября 2020 года № 409-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), предложениями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области (письма от 23.09.2020 № 001/001-8813-2020, от 24.09.2020 № 001/001-8847-2020, от 24.09.2020 № 001/001-8865-2020, от 25.09.2020 № 001/001-8887-2020) Правительство Новосибирской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области" следующие изменения:

1. Преамбулу после слов "от 15.09.2020 № 001/001-8557-2020" дополнить словами ", от 23.09.2020 № 001/001-8813-2020, от 24.09.2020 № 001/001-8847-2020, от 24.09.2020 № 001/001-8865-2020, от 25.09.2020 № 001/001-8887-2020".

2. В подпункте 1 пункта 3:

1) абзац первый изложить в следующей редакции:

"приостановить проведение на территории Новосибирской области массовых мероприятий с участием граждан, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, развлекательной и просветительской деятельности, кроме:";

2) в абзаце четвертом цифры "25" заменить цифрами "50";

3) абзац пятый изложить в следующей редакции:

"работы театров, кинотеатров, концертных организаций, фестивалей с очным присутствием граждан при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований;";

4) абзац шестой изложить в следующей редакции:

"конгрессно-выставочной деятельности";

5) дополнить абзацем следующего содержания:

"деятельности молодежных центров;".

И.о. Губернатора Новосибирской области В.М. Знатков



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