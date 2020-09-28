Программа реновации жилого фонда в столице уже не фантастика. Это вынуждены признать даже самые ее ярые противники. Хотя поверить в то, что в рыночные времена город может начать бесплатно переселять горожан из ветхого жилья в современные комфортабельные квартиры, многим и впрямь было нелегко. Но вот с момента запуска прошло три года. И первые 20 тысяч жителей столицы уже переехали в отличные новые дома, причем не куда-то на окраины города, как кое-кто предсказывал участникам программы, а буквально по соседству. Некоторые новостройки находятся в соседнем дворе - жители могут часть вещей перенести буквально пешком.

Как удается добиться этого городским властям? Реально ли столице выполнить программу за обещанные пятнадцать лет? На эти и другие вопросы корреспондента "Российской газеты" ответил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Все идет по плану

Рафик Равилович, известно, что строительство объектов метрополитена и здравоохранения в столице продолжалось даже в разгар пандемии коронавируса. Но возведение жилья строителям все-таки пришлось затормозить на два с лишним месяца. Как это сказалось на выполнении программы реновации?

Рафик Загрутдинов: Мы постарались сделать все для того, чтобы в кратчайшие сроки наверстать вынужденный перерыв. Буквально с 12 мая, как только в городе началось смягчение режима повышенной готовности, ожили и площадки, на которых строятся дома для участников этой программы. Количество работающих на них увеличили на 20 процентов. Конечно, везде строго соблюдаются рекомендации Роспотребнадзора. Все рабочие и специалисты обеспечены средствами индивидуальной защиты. Нам удалось довольно быстро нагнать темпы строительства и ввести в эксплуатацию девять жилых домов. Все ранее намеченные планы по вводу - а это более 60 зданий в этом году - будут реализованы в полном объеме.

В прошлом месяце были опубликованы этапы переселения участников программы реновации. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что они собой представляют? Москвичи очень ждали этой информации.

Рафик Загрутдинов: Естественно, что люди хотят иметь более точную информацию о сроках переселения. Понимать, например, стоит ли в старых квартирах делать ремонт или подождать, когда дадут новую, подготовить все необходимые документы, решить, нужно ли им докупать дополнительные квадратные метры. Поэтому город и постарался внести ясность об этапах выполнения этой программы. Теперь она появилась. Напомню, всего в реновацию включены 5174 дома, из которых около миллиона горожан должны переехать в новые квартиры. Почти 170 тысяч москвичей получат их на первом этапе - в течение 2020-2024 годов. Еще примерно 330 тысяч горожан планируется переселить на втором этапе, с 2025 по 2028 год. Около 380 тысяч жителей переедут в рамках третьего этапа за 2029-2032 годы. Не определены сроки пока только для жителей 688 домов, под переселение которых дорабатывается градостроительная документация. Они узнают время своего переезда не позднее первого квартала 2021 года.

Всего в реновацию включены 5174 дома, из которых должны переехать в новые квартиры около миллиона москвичей

Давайте посчитаем. Если на первом этапе - с 2020 года по 2024 год - должны переехать в новые квартиры 170 тысяч москвичей, то получается, что в год должны праздновать новоселье по 40 тысяч человек. Когда же реновация пойдет такими темпами?

Рафик Загрутдинов: Для этого надо нарастить объем ввода до 3-3,5 миллиона квадратных метров жилья в год. Что мы и планируем осуществить в ближайшее время.

Чтобы началось волновое переселение москвичей в районах реновации, требуется параллельно организовать и снос освобождающихся пятиэтажек. Он уже идет?

Рафик Загрутдинов: С начала программы с использованием технологии "умного сноса" уже демонтировано 27 домов, 12 из них - с начала года. На их месте будут построены новые дома, которые уже проектируются. Это позволит запустить вторую волну переселения.

Недавно мэр Москвы посетил новостройку в Северном Измайлове - как раз в районе, откуда она стартовала в феврале 2018 года…

Рафик Загрутдинов: Да, новоселье в этом районе ожидают 34 тысячи горожан, или примерно 40 процентов жителей. Новые квартиры получат жители 179 ветхих домов. Наряду с пятиэтажками в нее попали даже пять некомфортных девятиэтажек, жители которых тоже проголосовали за их снос. Для начала переселения в районе уже подобрано 16 стартовых площадок.

Рафик Загрутдинов: Мы стараемся учесть все пожелания участников программы реновации. Фото: Александр Корольков

Кроме этого, в Северном Измайлове мы уже завершили строительство четырех домов по адресам: Щелковское шоссе, дом 74 и 90, корпус 1, улица 5-я Парковая, дом 62Б, и улица Константина Федина, дом 13. В новые квартиры переехали 734 жителя, это 282 семьи. Сейчас в работе еще 12 домов в разных стадиях: одни уже строятся, другие проектируются, для третьих идет разработка градостроительной документации.

В целом по городу идет или закончено переселение жителей 158 домов в 57 домов-новостроек. Более 26 тысяч жителей находятся в процессе переселения, из них в новые квартиры уже переехали более 20 тысяч москвичей. А стартовые площадки под новостройки подобраны во всех округах столицы - их в настоящее время 464. Рекордсменом по количеству таких площадок является район Кузьминки на юго-востоке Москвы - там их 19.

По индивидуальным проектам

Дом в Северном Измайлове Сергей Собянин оценил по достоинству. Интересно, что, по данным агентства недвижимости ЦИАН, квартиры во всех домах, построенных по реновации, как минимум процентов на 10 дороже, чем, скажем, в точно таком же коммерческом доме по соседству. Как вы думаете, почему?

Рафик Загрутдинов: Причин несколько. Новые дома строятся по индивидуальным проектам. Архитекторы нового жилья программы реновации сделали акцент на цветовом оформлении фасадов. При выборе колористических решений фасадов учитывается историческая застройка районов реновации. Для удобства жильцов на фасадах устанавливают короба для кондиционеров, а для придания зданию единого стиля их закрывают декоративными алюминиевыми решетками. Новостройки оснащают системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.

Все участники программы реновации получают квартиры с улучшенной отделкой. Ремонт в новом жилье делать не нужно. В квартирах установлена вся необходимая сантехника. Первые этажи домов нежилые - здесь смогут разместиться аптеки, магазины, кафе, сервисные службы, досуговые учреждения, что позволит нам создать дополнительные рабочие места, в том числе и для жителей кварталов реновации. На первом этаже новостроек также предусмотрены места для колясочных, где жители здесь смогут хранить детские коляски, самокаты и велосипеды; а также комнаты консьержа, кладовые, зоны размещения почтовых ящиков. Грузопассажирские лифты оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

Но больше всего новоселов радует увеличение площади новых квартир. По оценке тех же риелторов, площадь "двушки" в доме под реновацию больше, чем в прежней пятиэтажке, на 25 процентов, а "трешки" - даже на 43 процента.

Рафик Загрутдинов: Это действительно так. Жилая площадь в новых квартирах должна быть не меньше той, что была в пятиэтажке. При этом общая площадь окажется больше за счет наличия более просторных кухонь, санузлов, коридоров и лоджий. Кроме этого, с момента старта переселения дома - участника программы реновации, москвичи имеют право на приобретение дополнительных площадей с 10-процентной скидкой. При этом площадь приобретаемого жилья не должна превышать 100 квадратных метров и воспользоваться докупкой можно лишь однократно.

Много ли москвичей воспользовались предоставленной городом возможностью докупить площадь с 10-процентной скидкой?

Рафик Загрутдинов: В Фонд реновации поступило более 640 заявок, причем более 570 были поданы сразу в момент переселения, еще 76 - в течение двух лет после переселения. По 544 заявкам уже заключены договоры. Все необходимые консультации, связанные с переездом и докупкой, можно получить в центрах информирования по переселению.

Дома, построенные по программе реновации, считаются "умными". За счет чего?

Рафик Загрутдинов: Дело в том, что они спроектированы с учетом решений смарт-стандарта 1.0, который дает возможность интегрировать вновь построенное жилье в пространство умного города. Если раньше все распределительные сети - для телевидения, телефонии и интернета доходили только до лестничной площадки, то сейчас в новых домах они входят в каждую квартиру. Благодаря этому, например, показания всех установленных там счетчиков - по учету электричества, воды, тепловой энергии могут передаваться автоматически. Кроме того, современные системы отопления умеют "подстраиваться" под погодные условия, автоматически регулируя температуру и величину расхода теплоносителя, а вентили на радиаторах дают хозяевам возможность самим устанавливать комфортную температуру в каждой комнате. Таким образом, они избавлены от необходимости открывать форточки и тем самым отапливать улицу. Помимо этого, москвичи могут поставить термостат и запрограммировать температуру помещений по времени суток, например, днем теплее, а на ночь - прохладнее. Стоят такие приборы недорого. А вся необходимая подводка у новоселов установлена изначально.

Присвоение самого высокого класса энергоэффективности домов по реновации означает, что установленные в домах системы энергоснабжения позволяют сэкономить до 50 процентов от базового уровня расходов потребляемых ресурсов. Жителям же это в свою очередь дает возможность экономить на оплате коммунальных услуг. Это достигается и за счет современных решений при отделке фасадов новых домов. Использование вентилируемых и так называемых "мокрых" фасадов способно до 30 процентов снизить теплопотери, а также улучшить звукоизоляцию в квартирах. Помимо этого все новостройки оснащены системами охраны входа в дом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением.

Еще до проведения слушаний проектировщики тщательно изучили все потребности местных жителей, проводили мониторинг их обращений

Жизнь в пятиэтажках была всегда большой проблемой для многих жильцов. Мамам с колясками и грудными детьми, пожилым с годами все сложнее становилось подниматься на верхние этажи, а инвалиды-колясочники и вовсе нередко оказывались запертыми в стенах своих квартир. Что меняется для этих людей в новых домах?

Рафик Загрутдинов: Еще на этапе проектирования учитываются все необходимые требования для маломобильных людей. Входные группы в новостройках выполнены на уровне отметки земли, что гарантирует безбарьерный доступ как на территории, так и внутри жилого дома. Для того, чтобы коляска свободно проходила, пешеходные пути в подъезде и на улице не менее полутора метров. При необходимости в отдельных домах предусматриваются и специальные квартиры для маломобильных людей. В них увеличена ширина коридора и дверных проемов, нигде нет порожков, которые могут помешать при передвижении на коляске. Все розетки и выключатели оборудуются на уровне, удобном для человека-колясочника, в ванной и туалете устанавливается специальная сантехника.

Выигрывают все

Программа реновации направлена не только на строительство жилых домов, но и на создание качественной новой городской среды. Как это реализуется на практике?

Рафик Загрутдинов: Действительно, в московских кварталах реновации создается качественная и социально ориентированная городская среда. Все кварталы реновации будут обеспечены необходимыми объектами социальной инфраструктуры. К каждому району подбираются индивидуальные решения в зависимости от плотности населения, обеспеченности социальной инфраструктурой, транспортной доступности.

Еще до проведения слушаний, проектировщики тщательно изучили все потребности местных жителей, проанализировали ситуацию с наличием объектов социальной инфраструктуры, проводили мониторинг обращений жителей. Все это позволило им лучше узнать, в каких именно социальных объектах нуждается тот или иной квартал.

Помимо этого в рамках программы запланировано строительство более 250 отдельно стоящих школ, детсадов и других объектов образования, более 30 поликлиник и порядка 50 физкультурно-оздоровительных комплексов, а также других различных объектов социального назначения. В каждом из дворов обустраиваются детские площадки, причем не одна на всех, а по возрастам - до 3 лет, 3-7, 7-12 лет. Для занятий спортом формируется спортивное ядро с дорожно-тропиночной сетью, удобной для пробежек и площадками с тренажерами и турникетами. Для выгула собак - специальные закрытые площадки. Для отдыха на открытом воздухе - скамьи и садовые диваны. Ну и, конечно, деревья, цветники, газоны - все это появляется возле каждого дома гораздо раньше будущих жильцов. В результате жизнь становится комфортнее не только для участников программы реновации, но и всего населения данного района.

В столице уже утверждены пять комплексных схем инженерного обеспечения кварталов реновации. Какова их цель?

Рафик Загрутдинов: Реализация программы реновации позволит улучшить и состояние инженерной инфраструктуры в кварталах реновации. Для каждого квартала реновации разрабатываются комплексные схемы инженерного обеспечения. Всего будет разработано 89 таких схем, причем в работе уже находится 42 комплексные схемы в высокой степени готовности, пять из которых уже утверждены: это район Люблино, микрорайоны 23-й и 29-й и микрорайон Ж; поселок Западный в районе Солнцево; микрорайон Новобратцево в районе Митино; 3-й микрорайон "Загорье" в районе Бирюлево Восточное.

Они позволят правильно спланировать прокладку инженерии с учетом перспективного развития каждого квартала и благодаря этому свести к минимуму неудобства для жителей в период строительства. Но главное, район обеспечивается качественной питьевой водой, надежно отведенными сточными и ливневыми стоками, грамотно подведенными теплом и энергоресурсами.

Москвичи волнуются, не возникнут ли пробки на дорогах с увеличением численности жителей в районах реновации?

Рафик Загрутдинов: Хотелось бы отметить, что существенного прироста населения в ходе реализации программы не произойдет, так как в районах реновации будут жить те же самые жители пятиэтажек. При проектировании новых кварталов в рамках программы реновации мы уделяем большое внимание вопросам транспортного обеспечения этих территорий. Предполагается строительство несколько сотен километров дорог и внутриквартальных проездов. Новая дорожная сеть должна существенно улучшить транспортную ситуацию в городе, а также создать необходимые районные связи.