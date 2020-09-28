Парламентарии РФ и Беларуси договорились о проведении форума сельской молодежи

Российские и белорусские парламентарии в ходе VII Форума регионов двух стран договорились провести в следующем году форум сельской молодежи. Об этом было заявлено в ходе заседания тематической секции, которая прошла в режиме видеоконфереции.

"Развитие регионов и России и Беларуси, а особенно сельских территорий невозможно без участия молодого поколения, его активной жизненной позиции, инициативности и вовлечения в социальную и экономическую деятельность", - заявил модератор сессии, глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Алексей Майоров.

Его белорусский коллега Владимир Лукьянов, зампред комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, предложил объединить усилия для создания привлекательных условий жизни молодежи на селе.

В ходе работы секции было принято совместное решение о проведении в 2021 году Белорусско-Российского форума сельской молодежи и бизнес-игры "Начинающий фермер".

Участники дискуссии также обсудили причины, которые способствуют оттоку сельской молодежи в города, и высказали ряд предложений о том, что могло бы удержать молодые квалифицированные кадры.

По мнению Алексея Майорова, следует активнее вовлекать молодежь в работу по сохранению национальных традиций. Он рассказал, что в Совфеде создана комиссия по развитию народных художественных промыслов.

"Мы должны сохранить для молодого поколения наше национальное достояние и сделать так, чтобы это стало драйвером развития территорий и их туристического потенциала. Приглашаем наших белорусских коллег к сотрудничеству и были бы рады объединить усилия в целях решения этой благородной задачи", - добавил сенатор.