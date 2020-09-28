Премия "Ника" в 2020 году отменена

24 октября в Москве должна была состояться очередная - 33-я церемония вручения одной из самых главных кинопремий страны "Ника". Сегодня пришла новость, что она отменена. Это неудивительно - многие члены киноакадемии, легенды нашего кинематографа, - люди в возрасте 65 плюс. Рисковать такими именами было бы неправильным поступком.

Главный редактор кинопремии Ирина Ильичева сообщила об отмене "Ники" в 2020 году в своих социальных сетях. В частности, на своей странице в социальной сети Facebook она написала следующее:

"Стоя в очередной раз в низком старте и полной боевой готовности, Совет Академии и Оргкомитет Премии все же принял решение не рисковать драгоценными жизнями наших академиков и отложить проведение "НИКИ" на весну будущего года. Большинство опрошенных членов Академии не захотели проводить церемонию награждения в онлайн режиме. Для всех важнее оказалась не формальная раздача призов, а наш, традиционный, сердечный праздник, когда есть возможность обнять победителей и старых друзей. Мы очень надеемся, что это будет двойной, счастливый праздник лауреатов и за 2019, и за 2020 год. Будьте здоровы, берегите себя! Мы обязательно отметим все наши победы, и над вирусом, в том числе!"

Напомним, что имена двух лауреатов были известна ранее. "Нику" - за "Честь и достоинство" должен был получить Рустам Ибрагимбеков. А киновед Елена Стишова должна была получить премию "За вклад в кинематографические науки, критику и образование".