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28.09.2020 19:50
Рубрика: Власть

Путин отметил большую роль Госсовета в федеративном государстве

Текст: Галина Мисливская
Принятие качественных управленческих решений в такой многоликой стране как Россия невозможно без обратной связи с регионами, считает президент России Владимир Путин. Роль Государственного совета здесь очень велика, отметил он.

"В такой большой, сложной, многоликой и многонациональной стане как Россия принимать стратегические решения без опоры на мнение регионов без глубокого понимания их специфики, без обратной реакции невозможно", - сказал Путин в понедельник на заседании Госсовета.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
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Глава государства напомнил, что даже в Российской Империи, которая была унитарным государством, решения принимались гибко, с учетом особенностей входящих в нее территорий. "Тем более мы обязаны следовать этому принципу в рамках федеративного государства, роль Государственного совета здесь очень велика", - подчеркнул Путин.

Он также отметил, что в текущем году Госсовет "обрел новый статус, который закреплен в главном, Основном законе страны - в Конституции РФ". "Уверен, что это решение позитивно скажется на всех уровнях власти, придаст им дополнительный импульс как в решении текущих задач, так и в реализации наших перспективных планах", - добавил президент.

Власть Работа власти Госуправление Президент

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