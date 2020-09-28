Путин призвал кабмин не откладывать решение сложных задач на потом

По каждой из национальных целей должен быть обеспечен качественный, ощутимый результат уже в 2021 году. Такую задачу президент РФ Владимир Путин поставил на расширенном заседании президиума Госсовета РФ. Он призвал кабмин и регионы не откладывать "на потом" решение сложных задач, чтобы не получилось, как в поговорке про "суп с котом".

Несмотря на сложности из-за пандемии коронавируса, "надо смотреть вперед" и добиваться результативности по каждому направлению работы, подчеркнул президент. "И не просто, чтобы достигались формальные показатели, но чтобы жизнь становилась лучше", - добавил он.

Глава государства акцентировал внимание на том, что все национальные цели остаются неизменными - в сфере сбережения здоровья и благополучия людей, создания комфортной и безопасной среды для жизни, укрепления экономики и создания условий для самореализации граждан, а также широкого внедрения цифровых технологий.

Путин напомнил, что правительству при участии Госсовета было поручено скорректировать нацпроекты, уточнить их показатели с учетом сложностей. А также выстроить систему контроля над их реализацией.

"Регионы должны знать, какие конкретно задачи стоят перед ними, как будет вестись мониторинг…", - отметил президент. Он сделал замечание о том, что пока не все необходимые параметры работы доведены до регионов. Путин призвал сделать это в самые сжатые сроки.

В целом за последние месяцы проведена большая работа, но спорных вопросов остается немало, констатировал глава государства. По его словам, риски в сфере реализации национальных задач надо обозначать "без прикрас и сглаживания углов". Только в таком случае можно будет задать высокий темп решения задач. И по каждой из национальных целей уже в 2021 году должен быть обеспечен качественный, ощутимый результат.

- Хочу подчеркнуть - не стоит откладывать решение сложных, системных проблемных вопросов на потом… - заявил Владимир Путин. - Чтобы не было, как в народе говорят: "Потом - суп с котом".

В связи с этим, по его словам, недопустимо "уводить задачи" за границу 2024 года и "пытаться облегчать себе жизнь". Ведь если поначалу ставить только простые задачи, то потом, по мнению президента, и сложных не решить.