Путин призвал россиян соблюдать меры профилактики коронавируса

Президент России Владимир Путин призвал россиян соблюдать все рекомендации врачей и специалистов по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Вновь хотел подчеркнуть, борьба с эпидемией не закончена. Она продолжается. Расслабляться, терять бдительность ни в коем случае нельзя", - заявил глава государства на расширенном заседании президиума Госсовета РФ.

Владимир Путин обратился к гражданам с просьбой помнить о сохраняющихся рисках и проявлять максимальную ответственность, чтобы не пришлось вновь прибегать к масштабным ограничениям. "Прошу вас соблюдать все рекомендации врачей и специалистов. Это нужно для безопасности, для защиты вашего здоровья", - отметил он.

Сегодня об этой болезни известно гораздо больше, чем несколько месяцев назад, добавил президент. "Но сейчас именно от каждого зависит результат общих усилий по борьбе с распространением инфекции", - сказал Путин.