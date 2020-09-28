Более тысячи москвичей без масок ежедневно штрафуют в транспорте

В Москве ежедневно более тысячи пассажиров общественного транспорта получают штраф за несоблюдение масочного режима. Об этом сообщил руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов в эфире телеканала "Россия-24".

Он отметил, что с начала сентября пассажиропоток на городском транспорте увеличился. "Ежедневно контролеры ГКУ "Организатор перевозок" штрафуют более тысячи пассажиров за нарушение масочного режима", - сказал он.

За нарушение масочно-перчаточного режима в общественном транспорте предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей. Каждый день контролеры проводят сотни рейдов, в результате, за неделю проверки охватывают 100% станций метро.