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28.09.2020 19:50

Энергоблок № 5 Нововоронежской АЭС работает на полной мощности

Энергоблок №5 вышел на 100% мощность после планово-предупредительного ремонта (ППР), который длился 46 суток.

ППР - это ежегодная плановая процедура, проводимая на энергоблоках всех российских АЭС с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования.

В ходе ППР прошел средний ремонт энергоблока с частичной перегрузкой активной зоны реактора. Специалисты выполнили ремонтные работы разного уровня на четырех парогенераторах и четырех главных циркуляционных насосах. Также был осуществлен ремонт обоих турбоагрегатов и чистка конденсаторов.

Фото: Нововоронежская АЭС
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"В этом году энергоблок № 5 отметил сороколетний юбилей с момента энергетического пуска. Он стал первым из 37 энергоблоков с реактором ВВЭР-1000, построенных в разных странах мира. Это первый энергоблок Нововоронежской АЭС, прошедший полномасштабную модернизацию с продлением срока эксплуатации на 25 лет и миссию ОСАРТ МАГАТЭ. Без успехов и инженерных инноваций нашего "миллионника" были бы невозможны и наши нынешние победы - ввод в эксплуатацию двух энергоблоков поколения "3+" с реактором ВВЭР-1200", - отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Кроме энергоблока № 5, в настоящее время на Нововоронежской АЭС в работе находятся энергоблоки № 6 и 7: они несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. На энергоблоке № 4 идет планово-предупредительный ремонт.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков Нововоронежской АЭС нет.

Радиационный фон в районе расположения НВАЭС и прилегающей территории находится на уровне, не превышающем естественных фоновых значений.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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