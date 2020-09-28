Глава района под Брянском задержана за взятку

Брянские следователи предъявили обвинение по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взяток группой лиц по предварительному сговору, в том числе в крупном размере) главе Комаричского района и ее заместителю.

По предварительным данным, с сентября 2019 по март 2020 года глава администрации района вместе с заместителем получила от предпринимателя 300 тысяч рублей за заключение договора об использовании земли на территории района для добычи полезных ископаемых, - рассказали в управлении СК по региону. Заместитель главы выступил посредником в передаче денег.

В феврале он же получил от другого бизнесмена 130 тысяч рублей за ту же услугу. Полученные взятки глава района и заместитель поделили между собой.

Преступление выявлено оперативниками региональных управлений ФСБ и МВД, отметили в ведомстве. Чиновники заключены под стражу.