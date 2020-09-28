Какие фильмы отобраны в российские программы Московского кинофестиваля

В Доме кино прошла встреча организаторов российских программ 42-го ММКФ и съемочных групп фильмов-участников со СМИ. В целом в программах Московского кинофестиваля в этом году российских фильмов больше, чем обычно. Только в основном конкурсе - пять. А в документальном конкурсе - четыре. Такого ранее не бывало, но сегодняшняя ситуация диктует свои законы.

Зрители и участники обеспокоены - не отменят ли кинофестиваль в связи с возросшими цифрами заболевших коронавирусом. Кирилл Разлогов, программный директор ММКФ, открывая встречу, сказал, что по состоянию на сегодняшний день никаких отмен - Московский кинофестиваль состоится. "Нам удалось доказать, что мы - небольшое массовое мероприятие", - сказал он и в подтверждение назвал цифру: в холлах кинотеатра "Октябрь" не будет более 200 человек. В залах намерены строго соблюдать шахматную рассадку. Алексей Агранович, режиссер церемоний открытия и закрытия ММКФ, пообещал, что звездная дорожка будет, но без фан-зон и без зрителей. Все желающие смогут посмотреть трансляцию на канале "Россия 1", правда, начнется она в половине второго ночи.

Российские программы ММКФ, которые вот уже почти 20 лет традиционно проходят во всех трех залах Дома Кино (Большом, Белом и Малом), в этом году обретают особое значение. Куратор и художественный руководитель программ - Ирина Павлова и ее команда постарались собрать самое интересное кино - как уже показанное и получившее призы на фестивалях, так и премьерное. По ее словам, они постарались составить "кинопортрет уходящего года". В российские программы ММКФ в этом году вошли лауреаты российских и международных кинофестивалей: дебюты Филиппа Юрьева "Китобой", Александра Цоя "Когда она приходит"; блокбастеры весны "Лед 2" режиссера Жоры Крыжовникова и "Марафон желаний" режиссера Даши Чаруши; новые фильмы Оксаны Карас "Доктор Лиза", Андрея Зайцева "Блокадный дневник", Наны Джорджадзе "Кроличья Лапа", Александра Басова "Японский бог", Михаила Косырева-Нестерова "Grand cancan" и другие картины.

В фильме "Гудбай, Америка", которые рассказывает о наших эмигрантах, главную роль сыграл Дмитрий Нагиев, который собирается прийти в Дом Кино представить картину. Организаторы переживают, что на эту премьеру придет слишком много людей. Рецензии на некоторые из названных фильмов уже можно прочитать на сайте "РГ".

Специальным событием программы станет ретроспектива фильмов Сергея Бондарчука, открыть которую 2 октября соберутся актеры-участники его картин. 25 сентября кинематографисты и зрители всего мира отмечали столетие со дня рождения Сергея Бондарчука. В рамках короткометражной программы пройдет первый московский показ лауреата Кинотавра 2020 фильма "Сера" режиссера Ланы Влади.

Во встрече также приняли участие создатели фильмов-участников программ: Александр Бондарев, Дарья Чаруша, Филипп Юрьев, Фёдор Попов, Алексей Агранович, Михаил Косырев-Нестеров, Армен Ананикян, Наталья Мокрицкая, Александр Басов, Александр Кессель, Марика Михарева и другие.