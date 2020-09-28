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28.09.2020 23:36
Рубрика: Общество

За тех, кто в доме

Тепло и фитнес: что гарантируют пенсионерам
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 218(8272)
Дрова по льготным ценам, бесплатные фитнес-занятия и другая социальная помощь гарантирована московским пенсионерам, которые соблюдают домашний режим. А многие пожилые горожане и сами пошли в волонтеры, чтобы помочь своим же ровесникам пережить "ковидную" осень.

С воскресенья на "горячей линии" 8(495) 870-45-09 принимают заявки на доставку лекарств, продуктов, "вискаса" для кошки и прочих товаров первой необходимости. Как убедился корреспондент "РГ", телефон соцпомощи сразу стал востребованным: в понедельник утром на дозвон ушло около пяти минут. Операторы принимают заявки даже в случае, если пожилой человек находится на даче: хоть в Зарайске, хоть в Талдоме. "Дрова у нас по льготным ценам - полтора куба - за 1570 рублей", - рассказала оператор Елена. Схема простая: оставляешь заявку с номером, потом соцработники связываются со звонившим и рассказывают, как и куда доставят топливо. В коммерческих организациях доставка дров смешанного вида обойдется от 3 тыс. руб., причем нужно заказать определенный объем. Да и то это цена за доставку в близкие к МКАД районы Подмосковья.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Активизировалась работа волонтеров, участвующих в проекте "Мы вместе". Это добровольческое движение помогло весной десяткам тысяч пенсионеров и инвалидов. "Горячая линия" "Мы вместе" 8 (800) 200-34-11, рассказали представители волонтерского центра, продолжают принимать заявки на социальную помощь. Более того, в связи с ситуацией в столичном регионе даже открыт новый набор волонтеров по Москве и Подмосковью. "Пенсионеры и сами охотно занимаются волонтерской работой. Даже сейчас, когда находятся дома, - рассказала "РГ" директор "Центра развития социальных технологий" Алла Рекова. - У нас уже 700 "серебряных" волонтеров". Практика добровольцев показывает: московским пенсионерам важны не только товары первой необходимости. "Многие нуждаются в спортивных занятиях, - делится Алла Рекова. - Мы с нашими партнерами из Ростова даже организовали бесплатные занятия в онлайне". 28 сентября, например, в первый день домашнего режима, YouTube предложил людям 65+ зарядку в 10.00. Инструкторы показывают подопечным технику суставной гимнастики, ведут курсы "Здоровая спина", вебинары по психологии.

Когда самоизоляцию отменили, "серебряные волонтеры" продолжили активную работу с ровесниками, которые живут в домах престарелых. Сейчас эпидситуация снова осложнилась, волонтерам приходится находиться дома. Добровольцы согласились с рекомендациями мэрии и решили "на удаленке" записать свои видеоприветствия для своих подопечных. Также благодаря волонтерским организациям для этой категории пенсионеров проводятся занятия по улучшению памяти.

Конкретно

Где можно оставить заявку на социальную помощь (доставку продуктов, лекарств, корма для животных, топлива):

8(495) 870-45-09 - "горячая линия" комплекса социального развития Москвы по COVID-19;

8 (800) 200-34-11 - "горячая линия" акции "Мы вместе";

Спортклуб 50+ - вебинары и полезные занятия для пенсионеров: https://pruffme.com/landing/u1389023/tmp1587039405

Между тем

Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский призвал театры отказаться от спектаклей с участием актеров старше 65 лет. По его словам, такая мера снизит риск распространения коронавируса. В своем обращении к руководителям театров он отметил: "Прошу внимательно посмотреть на свою репертуарную политику и составы театра. Возможно, где-то можно опереться на молодой состав, даже на второй состав, это меньше рисков, чем играть тем составом, который состоит из людей старшего возраста". Он также призвал руководство театров не мешать работе инспекторов Роспотребнадзора, которые будут проверять культурные учреждения.

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