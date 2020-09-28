Власти Москвы открыли "горячую линию", куда можно сообщить о нарушениях в букмекерских конторах. С 30 сентября меняются правила их работы: ограничивается прием ставок и регламентируется вид аппаратуры.

"РГ" официально публиковала изменения в федеральное законодательство, касающиеся деятельности букмекерских контор. Основное изменение - с 30-го числа ставки должны приниматься только на определенные виды событий. Теперь это официальные спортивные мероприятия, включенные в официально опубликованные календари. А во время пандемии букмекеры активно принимали ставки и на коммерческие турниры, к которым официальные федерации не имеют отношения. Были также популярны ставки на киберспорт.

Кроме того, вводятся строгие требования к оборудованию букмекерских контор. Ранее обсуждался вопрос о том, что ряд контор по факту являются игровыми клубами: там стоят автоматы, сходные с теми, что когда-то использовались в казино. К спорту это имеет весьма отдаленное отношение. С 30-го числа любая техника, которая так или иначе вызывает ассоциацию с азартными играми, будет под запретом.

Обо всех организациях, где нарушаются требования, можно сообщать в полицию, а также в департамент региональной безопасности и противодействия коррупции. Причем в департаменте организовали круглосуточную "горячую линию" - 8(495)957-04-14. Каждый может оставить там информацию без своих контактных данных. Достаточно указать адрес конторы, где выявлены нарушения. Все сведения будут переданы в полицию.